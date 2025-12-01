Cocina práctica y casera

Pan casero sin amasado ni harina refinada: receta simple

lunes, 1 de diciembre de 2025 · 11:24

Ingredientes

2 tazas de harina integral (o mezcla de integral + avena molida)

1 taza de harina de centeno o espelta (opcional, pero suma sabor)

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de levadura seca

2 tazas de agua tibia

1 cucharada de aceite de oliva (opcional)

Tip: La mezcla de integrales da un pan más húmedo y aromático.

Preparación

1. Mezclá los secos

En un bowl grande, uní las harinas, la sal y la levadura. No hace falta tamizar.

2. Sumá el agua

Agregá el agua tibia y mezclá con cuchara hasta obtener una masa pegajosa.
No amases. Solo integrá.

3. Reposo largo

Tapá el bowl y dejá reposar 8 a 12 horas a temperatura ambiente.
La masa debe crecer y llenarse de burbujas.

4. Armado sin esfuerzo

Espolvoreá un poco de harina integral, volcá la masa y doblala sobre sí misma un par de veces.
No amases: solo formá un “bollo flojo”.

5. Segunda fermentación

Dejá reposar otros 30–40 minutos mientras precalentás el horno.

6. Horno bien caliente

Horneá a 230 °C durante 35–40 minutos.
Si tenés olla de hierro, mejor: tapa + vapor = corteza perfecta.

Variantes nutritivas

Con semillas: agregá chía, lino o girasol.

Con avena gruesa: suma humedad y textura.

Con yogurt natural: reemplazá media taza de agua para un pan más suave.

Consejos clave

La masa integral siempre es más pegajosa: es normal.

El reposo reemplaza el amasado.

Para una corteza bien rústica, colocá una bandeja con agua caliente dentro del horno.

¿Cuánto dura?

Entre 2 y 3 días a temperatura ambiente.
Congela perfecto ya cortado en rodajas.

