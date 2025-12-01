Tarot del colibrí: abrir corazón y mente para sanar heridas

Carta 1) Tres de copas: encuentro. Alegría. Celebración. Festejo.

Carta 2) Sota de espadas: inteligencia. Razón. Sugiere honestidad. Justicia. Aceptar las opiniones de otras personas.

Carta 3) Nueve de espadas: insomnio. Tristeza. Depresión. Culpa.

Mensaje final

Las cartas dicen que para poder celebrar, sentir alegría, disfrutar con seres queridos y salir del estado de tristeza, angustia y ansiedad en el que la persona se ha encontrado, o quizás aún se encuentra, es necesario actuar con honestidad y justicia en las interacciones con los demás. El tarot sugiere ser equitativo, sincero y aprender a aceptar, a contemplar los puntos de vista de otras personas. Flexibilizar la propia opinión para consensuar y mejorar la calidad de los vínculos, lo que finalmente redundará en salud y bienestar para la propia persona. Abrir el corazón y la mente para empatizar y sentirse incluido, ayudará a esta persona a salir de la negatividad y sanar sus heridas.