cocina

bizcochuelo de avena y limón: versión rápida y sin harina

Un bizcochuelo esponjoso y nutritivo, listo en 12 minutos y sin harina.
Vida saludable
miércoles, 10 de diciembre de 2025 · 10:21

La combinación de avena y limón se volvió una de las favoritas en la cocina casera para quienes buscan opciones dulces más livianas, fáciles y nutritivas. Este bizcochuelo, que no lleva harina ni aceite y se cocina en pocos minutos en microondas, destaca por su textura esponjosa y húmeda, ideal para resolver antojos sin complicarse. En un contexto donde cada vez más personas eligen preparaciones rápidas y caseras, esta receta se posiciona como una alternativa práctica, económica y versátil, perfecta para desayunos, meriendas o para sumar un snack saludable al día.

Receta 

Rinde: 1 molde pequeño (o 2 porciones)
Tiempo total: 12–15 minutos (10–12 min de cocción + enfriado)

Ingredientes

  • 1 taza de avena molida
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • ½ taza de leche o bebida vegetal (ajustar según la consistencia)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Endulzante a gusto (miel, azúcar, stevia, eritritol, etc.)

Paso a paso

  1. Mezclá la avena molida con el polvo para hornear y la ralladura de limón.
  2. Agregá el huevo, la leche y el endulzante; integrá hasta obtener una mezcla homogénea (no demasiado líquida).
  3. Volcá la preparación en un molde apto para microondas, engrasado ligeramente si lo deseás o forrado con papel manteca.
  4. Cociná en microondas entre 10 y 12 minutos (el tiempo puede variar según la potencia; pinchá con un palillo: debe salir limpio o con pocas migas húmedas).
  5. Dejá enfriar 5–10 minutos antes de desmoldar para que mantenga la textura esponjosa.

Consejos

  • Para una textura más aireada, incorporá la clara batida a punto de nieve antes de mezclar (opcional).
  • Si la mezcla queda muy densa, sumá 1–2 cucharadas más de leche.
  • Enfriar un poco antes de cortar ayuda a que no se desarme y conserve humedad.

Variaciones y añadidos 

Semillas: chía, lino o sésamo para crujiente y fibra extra.

Esencia: unas gotas de esencia de vainilla realzan el sabor.

Frutas: incorporá arándanos o trocitos de manzana (secas o frescas) distribuidos en la mezcla.

Endulzantes naturales: miel o sirope de arce para una nota más caramelizada.

Versión vegana: sustituí el huevo por 1/4 taza de puré de manzana + 1 cucharada de semillas de lino molidas mezcladas con 3 cucharadas de agua (dejar reposar 5 minutos).

Breve ficha nutricional 

La base de avena aporta fibra soluble que favorece la saciedad y energía sostenida; el huevo suma proteínas y micronutrientes; la preparación sin harina refinada ni grasas añadidas reduce calorías vacías respecto a recetas tradicionales. Ideal para quienes buscan una opción dulce más nutritiva.

