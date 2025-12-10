bizcochuelo de avena y limón: versión rápida y sin harina

La combinación de avena y limón se volvió una de las favoritas en la cocina casera para quienes buscan opciones dulces más livianas, fáciles y nutritivas. Este bizcochuelo, que no lleva harina ni aceite y se cocina en pocos minutos en microondas, destaca por su textura esponjosa y húmeda, ideal para resolver antojos sin complicarse. En un contexto donde cada vez más personas eligen preparaciones rápidas y caseras, esta receta se posiciona como una alternativa práctica, económica y versátil, perfecta para desayunos, meriendas o para sumar un snack saludable al día.

Receta

Rinde: 1 molde pequeño (o 2 porciones)

Tiempo total: 12–15 minutos (10–12 min de cocción + enfriado)

Ingredientes

1 taza de avena molida

1 huevo

1 cucharadita de ralladura de limón

½ taza de leche o bebida vegetal (ajustar según la consistencia)

1 cucharadita de polvo para hornear

Endulzante a gusto (miel, azúcar, stevia, eritritol, etc.)

Paso a paso

Mezclá la avena molida con el polvo para hornear y la ralladura de limón. Agregá el huevo, la leche y el endulzante; integrá hasta obtener una mezcla homogénea (no demasiado líquida). Volcá la preparación en un molde apto para microondas, engrasado ligeramente si lo deseás o forrado con papel manteca. Cociná en microondas entre 10 y 12 minutos (el tiempo puede variar según la potencia; pinchá con un palillo: debe salir limpio o con pocas migas húmedas). Dejá enfriar 5–10 minutos antes de desmoldar para que mantenga la textura esponjosa.

Consejos

Para una textura más aireada, incorporá la clara batida a punto de nieve antes de mezclar (opcional).

Si la mezcla queda muy densa, sumá 1–2 cucharadas más de leche.

Enfriar un poco antes de cortar ayuda a que no se desarme y conserve humedad.

Variaciones y añadidos

Semillas: chía, lino o sésamo para crujiente y fibra extra.

Esencia: unas gotas de esencia de vainilla realzan el sabor.

Frutas: incorporá arándanos o trocitos de manzana (secas o frescas) distribuidos en la mezcla.

Endulzantes naturales: miel o sirope de arce para una nota más caramelizada.

Versión vegana: sustituí el huevo por 1/4 taza de puré de manzana + 1 cucharada de semillas de lino molidas mezcladas con 3 cucharadas de agua (dejar reposar 5 minutos).

Breve ficha nutricional

La base de avena aporta fibra soluble que favorece la saciedad y energía sostenida; el huevo suma proteínas y micronutrientes; la preparación sin harina refinada ni grasas añadidas reduce calorías vacías respecto a recetas tradicionales. Ideal para quienes buscan una opción dulce más nutritiva.