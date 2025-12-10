Cómo hacer tamales suaves y llenos de sabor en casa

cocina
Cómo hacer tamales suaves y llenos de sabor en casaDescubre cómo preparar tamales caseros con masa suave y relleno sabroso, ideales para reuniones familiares o celebraciones especiales.
Los tamales son una joya de la gastronomía latinoamericana, reconocidos por su sabor único y su versatilidad. Prepararlos en casa es una excelente manera de compartir momentos especiales en reuniones familiares o festividades. Esta receta te enseñará cómo hacer tamales caseros, suaves, llenos de sabor y perfectos para cualquier ocasión.
Ingredientes
Para la masa:
- 500 g de harina de maíz para tamales
- 200 g de manteca de cerdo o margarina
- 1 taza de caldo de pollo (aproximadamente)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de sal
Para el relleno:
- 500 g de carne deshebrada (pollo, cerdo o res)
- 2 tazas de salsa roja o verde, según tu preferencia
- Sal al gusto
Otros:
- 20 hojas de maíz secas (remojadas en agua caliente por 1 hora)
Preparación paso a paso
1. Preparar las hojas de maíz
Coloca las hojas en un recipiente grande con agua caliente durante 1 hora para que se ablanden. Esto facilitará su manejo al armar los tamales.
2. Preparar la masa
Bate la manteca hasta que esté esponjosa, lo que dará ligereza a los tamales. Añade la harina de maíz, el polvo para hornear y la sal. Incorpora el caldo de pollo poco a poco mientras mezclas, hasta obtener una masa suave y ligeramente pegajosa.
3. Preparar el relleno
Cocina la carne con sal y deshébrala. Mezcla la carne con la salsa elegida y ajusta la sal según tu gusto.
4. Armar los tamales
Escurre las hojas y colócalas sobre una superficie plana. Extiende aproximadamente 2 cucharadas de masa en el centro de cada hoja y agrega una cucharada del relleno. Dobla los lados hacia el centro y luego la parte inferior hacia arriba, formando un paquete bien cerrado.
5. Cocinar los tamales
Coloca los tamales en una vaporera con la abertura hacia arriba. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 1 hora, o hasta que la masa se despegue fácilmente de la hoja. Mantén agua en la vaporera para evitar que se quemen.
Consejos y variaciones
- Para una versión más ligera, reemplaza la manteca por aceite vegetal.
- Varía el relleno: prueba tamales de queso con jalapeño o frijoles refritos.
- Para comprobar si están listos, deja enfriar un poco un tamal; si la masa se despega fácilmente de la hoja, están perfectos.