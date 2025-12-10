Cómo hacer tamales suaves y llenos de sabor en casa

Los tamales son una joya de la gastronomía latinoamericana, reconocidos por su sabor único y su versatilidad. Prepararlos en casa es una excelente manera de compartir momentos especiales en reuniones familiares o festividades. Esta receta te enseñará cómo hacer tamales caseros, suaves, llenos de sabor y perfectos para cualquier ocasión.

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina de maíz para tamales

200 g de manteca de cerdo o margarina

1 taza de caldo de pollo (aproximadamente)

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

Para el relleno:

500 g de carne deshebrada (pollo, cerdo o res)

2 tazas de salsa roja o verde, según tu preferencia

Sal al gusto

Otros:

20 hojas de maíz secas (remojadas en agua caliente por 1 hora)

Preparación paso a paso

1. Preparar las hojas de maíz

Coloca las hojas en un recipiente grande con agua caliente durante 1 hora para que se ablanden. Esto facilitará su manejo al armar los tamales.

2. Preparar la masa

Bate la manteca hasta que esté esponjosa, lo que dará ligereza a los tamales. Añade la harina de maíz, el polvo para hornear y la sal. Incorpora el caldo de pollo poco a poco mientras mezclas, hasta obtener una masa suave y ligeramente pegajosa.

3. Preparar el relleno

Cocina la carne con sal y deshébrala. Mezcla la carne con la salsa elegida y ajusta la sal según tu gusto.

4. Armar los tamales

Escurre las hojas y colócalas sobre una superficie plana. Extiende aproximadamente 2 cucharadas de masa en el centro de cada hoja y agrega una cucharada del relleno. Dobla los lados hacia el centro y luego la parte inferior hacia arriba, formando un paquete bien cerrado.

5. Cocinar los tamales

Coloca los tamales en una vaporera con la abertura hacia arriba. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 1 hora, o hasta que la masa se despegue fácilmente de la hoja. Mantén agua en la vaporera para evitar que se quemen.

Consejos y variaciones