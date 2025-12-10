Horóscopo chino: los signos que se destacan por su mal humor

En la astrología china, ciertos signos tienden a mostrar cambios de humor más frecuentes o ser más temperamental que otros. Entre ellos, destacan:

Buey

Los nacidos bajo el signo del Buey suelen ser serios y determinados. Aunque generalmente son calmados y responsables, pueden tornarse irascibles cuando las cosas no salen como esperan o sienten que se falta al respeto a su esfuerzo.

Gato (o Conejo, según la tradición)

El Gato tiende a ser sensible y reservado. Su mal humor surge principalmente de situaciones que perciben como injustas o invasivas. Pueden retraerse y mostrar irritación de manera silenciosa, lo que hace que quienes los rodean noten un cambio abrupto de actitud.

Dragón

El Dragón es un signo fuerte y apasionado. Su energía y expectativas elevadas los hacen propensos a la impaciencia y a la frustración, lo que puede derivar en explosiones de mal humor cuando se sienten incomprendidos o limitados.

En general, el mal humor de estos signos no siempre refleja hostilidad hacia los demás, sino una reacción a situaciones que afectan su comodidad, expectativas o bienestar emocional.