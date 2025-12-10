Tarot: autoconocimiento para lograr madurez emocional

Carta 1) Seis de copas: nostalgia. Extrañar. Pasado. Pureza. Amor. Sinceridad.

Carta 2) El ermitaño: aislamiento. Reflexión. Introspección. Sabiduría.

Carta 3) Tres de espadas: sufrimiento. Dolor emocional. Traición.

Mensaje final

Las cartas hablan de una persona que necesita estar en soledad para pensar, reflexionar, encontrar respuestas en su interior, sobre algo que ha ocurrido en su pasado. Esta persona busca poner luz en algo que no termina de entender y sobre lo que aún no tiene claridad. Aunque todavía persista cierta confusión, lo bueno es que se ha iniciado un proceso de autoconocimiento que finalmente traerá claridad. Sea lo que sea que pasó, es muy positivo que se haya dejado de buscar las razones afuera y en cambio se las esté buscando desde la propia interioridad, porque esa actitud es hacerse responsable de los comportamientos y decisiones que se han tenido y desde ese conocimiento se puede extraer un gran aprendizaje que permita evolucionar humanamente. Lo que piensan o hacen los demás es algo que escapa al control del sujeto, quien sólo tiene poder sobre sí mismo y sobre sus decisiones. Por eso el camino del ermitaño es el único que puede ayudar a cambiar y transformar la propia realidad en base a las experiencias pasadas. Y hablando del pasado las cartas dicen que la persona se está dando cuenta de cuánto amor tenía en su vida anterior cuando estaba en compañía de alguien que le prodigaba cuidados y afecto sincero con desinterés y pureza que tal vez no supo valorar en su momento y cometió errores que lastimaron profundamente a quien menos se merecía sufrir. En fin, es ahora que la persona está empezando a ver lo ocurrido y quisiera no haber tenido los comportamientos que tuvo, extraña profundamente la inocencia que perdió. Hasta ahí el mensaje de hoy. Si de los errores se aprende y esta persona está obteniendo un aprendizaje, el resultado del proceso introspectivo traerá un crecimiento importante y madurez emocional para este alguien. En buena hora!!