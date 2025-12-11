Cómo hacer un omelette perfecto: guía rápida y fácil

El omelette es una opción versátil para cualquier comida del día. Con esta receta básica, aprenderás a prepararlo esponjoso y delicioso, listo para rellenar con tus ingredientes favoritos como queso, jamón o vegetales.

Ingredientes principales

Noticias Relacionadas Cómo hacer tamales suaves y llenos de sabor en casa

2 huevos grandes

2 cucharadas de leche (opcional)

1 pizca de sal y pimienta negra

1 cucharadita de mantequilla o aceite

Relleno al gusto: queso, jamón, espinaca, champiñones, etc.

Pasos básicos

Batir los huevos con leche, sal y pimienta hasta integrar bien. Calentar la sartén y cubrirla con mantequilla o aceite. Cocinar los huevos a fuego medio hasta que los bordes se despeguen. Añadir el relleno en una mitad del omelette. Doblar y servir inmediatamente, asegurando que los ingredientes queden calientes.

Consejos