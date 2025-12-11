Cómo hacer un omelette perfecto: guía rápida y fácil

cocina
Cómo hacer un omelette perfecto: guía rápida y fácilAprendé a preparar un omelette rápido, esponjoso y lleno de sabor, listo para personalizar con tus ingredientes favoritos.
jueves, 11 de diciembre de 2025 · 00:00
El omelette es una opción versátil para cualquier comida del día. Con esta receta básica, aprenderás a prepararlo esponjoso y delicioso, listo para rellenar con tus ingredientes favoritos como queso, jamón o vegetales.
Ingredientes principales
- 2 huevos grandes
- 2 cucharadas de leche (opcional)
- 1 pizca de sal y pimienta negra
- 1 cucharadita de mantequilla o aceite
- Relleno al gusto: queso, jamón, espinaca, champiñones, etc.
Pasos básicos
- Batir los huevos con leche, sal y pimienta hasta integrar bien.
- Calentar la sartén y cubrirla con mantequilla o aceite.
- Cocinar los huevos a fuego medio hasta que los bordes se despeguen.
- Añadir el relleno en una mitad del omelette.
- Doblar y servir inmediatamente, asegurando que los ingredientes queden calientes.
Consejos
- Usa huevos frescos para mejor sabor y textura.
- La sartén antiadherente evita que se rompa al doblar.
- Experimenta con hierbas, quesos diferentes o sobras del día anterior.