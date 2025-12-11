cocina

Cómo hacer un omelette perfecto: guía rápida y fácil

Aprendé a preparar un omelette rápido, esponjoso y lleno de sabor, listo para personalizar con tus ingredientes favoritos.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
jueves, 11 de diciembre de 2025 · 00:00

El omelette es una opción versátil para cualquier comida del día. Con esta receta básica, aprenderás a prepararlo esponjoso y delicioso, listo para rellenar con tus ingredientes favoritos como queso, jamón o vegetales.

Ingredientes principales

  • 2 huevos grandes
  • 2 cucharadas de leche (opcional)
  • 1 pizca de sal y pimienta negra
  • 1 cucharadita de mantequilla o aceite
  • Relleno al gusto: queso, jamón, espinaca, champiñones, etc.

Pasos básicos

  1. Batir los huevos con leche, sal y pimienta hasta integrar bien.
  2. Calentar la sartén y cubrirla con mantequilla o aceite.
  3. Cocinar los huevos a fuego medio hasta que los bordes se despeguen.
  4. Añadir el relleno en una mitad del omelette.
  5. Doblar y servir inmediatamente, asegurando que los ingredientes queden calientes.

Consejos

  • Usa huevos frescos para mejor sabor y textura.
  • La sartén antiadherente evita que se rompa al doblar.
  • Experimenta con hierbas, quesos diferentes o sobras del día anterior.
Más de
omelette cocina receta

Comentarios