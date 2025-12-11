Horóscopo chino del jueves 11 de diciembre de 2025: avances serenos y decisiones más claras

astrologia
Horóscopo chino del jueves 11 de diciembre de 2025: avances serenos y decisiones más clarasLa Rata de Agua impulsa un jueves equilibrado y consciente, ideal para ordenar prioridades, afianzar vínculos y avanzar paso a paso.
Rata
El día trae claridad práctica. En el amor, una conversación honesta mejora la conexión. En el trabajo, resolvés un pendiente que te libera energía.
Buey
Tu constancia sostiene la jornada. En el amor, la calma favorece el entendimiento. En lo laboral, avanzar a tu propio ritmo te da buenos resultados.
Tigre
La energía te pide prudencia. En el amor, responder con suavidad evita tensiones. En el trabajo, una pausa estratégica evita decisiones impulsivas.
Conejo
Tu sensibilidad se vuelve organizadora. En el amor, un gesto afectuoso cambia el clima. En lo laboral, una idea creativa te ayuda a reajustar una tarea.
Dragón
La introspección te sigue acompañando. En el amor, ordenar emociones te acerca al equilibrio. En el trabajo, retomar proyectos con foco renovado te impulsa.
Serpiente
Día ideal para decidir desde la intuición. En el amor, una charla sincera abre claridad. En lo laboral, priorizar evita desgaste innecesario.
Caballo
La energía te pide bajar revoluciones. En el amor, la armonía aparece cuando escuchás con calma. En el trabajo, organizarte te libera de la presión.
Cabra
Jornada suave y productiva. En el amor, la contención emocional te hace bien. En lo laboral, ordenar tu espacio mejora tu rendimiento.
Mono
La creatividad se mantiene activa. En el amor, tu frescura genera cercanía. En el trabajo, surge una motivación inesperada que te impulsa.
Gallo
Claridad y orden guían tu día. En el amor, pedir lo que necesitás mejora la dinámica. En el trabajo, planificar te permite avanzar sin sobresaltos.
Perro
Buen día para apoyarte en vínculos sólidos. En el amor, fluye la comprensión. En lo laboral, resolver primero lo urgente te alivia la carga.
Cerdo
La energía del jueves es suave y constante. En el amor, disfrutás estabilidad emocional. En el trabajo, seguir tu intuición te ayuda a tomar buenas decisiones.