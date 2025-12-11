Horóscopo chino del jueves 11 de diciembre de 2025: avances serenos y decisiones más claras

Rata

El día trae claridad práctica. En el amor, una conversación honesta mejora la conexión. En el trabajo, resolvés un pendiente que te libera energía.

Buey

Tu constancia sostiene la jornada. En el amor, la calma favorece el entendimiento. En lo laboral, avanzar a tu propio ritmo te da buenos resultados.

Tigre

La energía te pide prudencia. En el amor, responder con suavidad evita tensiones. En el trabajo, una pausa estratégica evita decisiones impulsivas.

Conejo

Tu sensibilidad se vuelve organizadora. En el amor, un gesto afectuoso cambia el clima. En lo laboral, una idea creativa te ayuda a reajustar una tarea.

Dragón

La introspección te sigue acompañando. En el amor, ordenar emociones te acerca al equilibrio. En el trabajo, retomar proyectos con foco renovado te impulsa.

Serpiente

Día ideal para decidir desde la intuición. En el amor, una charla sincera abre claridad. En lo laboral, priorizar evita desgaste innecesario.

Caballo

La energía te pide bajar revoluciones. En el amor, la armonía aparece cuando escuchás con calma. En el trabajo, organizarte te libera de la presión.

Cabra

Jornada suave y productiva. En el amor, la contención emocional te hace bien. En lo laboral, ordenar tu espacio mejora tu rendimiento.

Mono

La creatividad se mantiene activa. En el amor, tu frescura genera cercanía. En el trabajo, surge una motivación inesperada que te impulsa.

Gallo

Claridad y orden guían tu día. En el amor, pedir lo que necesitás mejora la dinámica. En el trabajo, planificar te permite avanzar sin sobresaltos.

Perro

Buen día para apoyarte en vínculos sólidos. En el amor, fluye la comprensión. En lo laboral, resolver primero lo urgente te alivia la carga.

Cerdo

La energía del jueves es suave y constante. En el amor, disfrutás estabilidad emocional. En el trabajo, seguir tu intuición te ayuda a tomar buenas decisiones.