Horóscopo de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

Este jueves llega con una energía de orden, enfoque y claridad mental. Es un día ideal para resolver temas pendientes, tomar decisiones que requieren estabilidad y avanzar en proyectos que venían demorados. El clima astral favorece los acuerdos, la productividad y el bienestar personal. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: una charla pendiente trae alivio y entendimiento.

Trabajo: tu impulso te ayuda a cerrar tareas clave.

Salud: controlá el estrés con pausas activas.

Números de la suerte: 3, 14, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: una muestra de compromiso fortalece la relación.

Trabajo: tu disciplina te permite adelantar mucho más de lo esperado.

Salud: cuidá tu sistema digestivo.

Números de la suerte: 5, 18, 22

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: un intercambio honesto renueva la confianza.

Trabajo: resolvés imprevistos con ingenio y buena comunicación.

Salud: priorizá el buen descanso.

Números de la suerte: 2, 16, 25

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: tu intuición te guía a tomar decisiones emocionales acertadas.

Trabajo: mantener el foco será clave para avanzar.

Salud: buscá actividades que te relajen la mente.

Números de la suerte: 8, 11, 20

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: un encuentro o mensaje inesperado mejora tu ánimo.

Trabajo: destacás por tu creatividad y capacidad de liderazgo.

Salud: mové el cuerpo para renovar energías.

Números de la suerte: 6, 15, 29

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: acuerdos claros fortalecen la armonía en pareja.

Trabajo: excelente día para organizar, archivar o planificar.

Salud: hacé estiramientos para liberar tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 4, 12, 24

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: una conexión especial te devuelve ilusión.

Trabajo: resolvés pendientes que te venían cargando.

Salud: equilibrá tus energías disminuyendo las exigencias.

Números de la suerte: 1, 17, 23

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: escuchar sin juzgar fortalecerá tus vínculos.

Trabajo: tu intuición será clave para tomar decisiones firmes.

Salud: necesitás espacios de silencio o introspección.

Números de la suerte: 9, 18, 27

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: tu entusiasmo mejora la conexión con la pareja o alguien nuevo.

Trabajo: nuevas ideas o propuestas te motivan.

Salud: actividades al aire libre te renovarán.

Números de la suerte: 5, 13, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la seguridad afectiva se afianza.

Trabajo: una oportunidad interesante requiere compromiso.

Salud: moderá tensiones físicas evitando sobrecargas.

Números de la suerte: 4, 14, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: abrirte al diálogo mejora la armonía con tu entorno.

Trabajo: excelente jornada para tareas grupales.

Salud: liberá tensiones con creatividad o meditación.

Números de la suerte: 6, 19, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: recibís gestos de cariño que te harán sentir valorado.

Trabajo: identificás oportunidades que otros no ven.

Salud: permitite momentos de profunda calma.

Números de la suerte: 7, 12, 26