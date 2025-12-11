Los tres signos del zodíaco que se destacan por saber de todo

La astrología nos da la posibilidad de aprender acerca de las características de cada persona según su signo. Así, cada persona nacida bajo una determinada energía toma esas características y las hace propias según su experiencia individual y la relación con su entorno.

Ser un buen consejero no es fácil, ya que depende de nuestra capacidad para ver las cosas con perspectiva y de poder comprender la foto más grande. Las personas de estos signos son aquellas a las que no dudás en acudir si tenés algún asunto que te tiene preocupado, porque siempre te tienden una mano y tienen la palabra correcta. Estos son los signos del zodíaco que mejores consejos dan.

Libra

Los nacidos bajo el signo de Libra odian los conflictos, los problemas y las agresiones, por lo que siempre evitan vivir en un clima tenso y, por esto, siempre tratan de combatir y neutralizar los problemas con la palabra comprensiva. Si tenés un problema y acudís a un libriano, realizará un análisis equilibrado de los pro y los contra con una inigualable condición de contemplar las argumentaciones de los demás y, precisamente por eso, son buenos árbitros en los problemas ajenos.

Piscis

Los piscianos son muy emocionales, por lo que son geniales para contener a una persona querida. Tienen una conexión muy profunda con sus sentimientos. Piscis siempre te aconsejará que sigas tus sentimientos. Buscan evitar el conflicto en todo y procuran una salida amorosa a cualquier situación. Son muy transparentes, por lo que no dudarán en decirte en la cara lo que piensan, aunque eso implique no darte la razón en un conflicto. En su lugar, intentarán presentarte su visión de las cosas, pero sin presionarte para que sigas sus consejos, simplemente indicándote de buena manera su opinión.

Virgo

Los nacidos bajo este signo tienen un fuerte sentido de la responsabilidad y eso mismo sienten con sus seres queridos. Si acudís a ellos con un problema puede parecer que les gusta retar a las personas, pero realmente están buscando la salida más adecuada y menos dolorosa a tu problema. Son muy severos pero también muy prácticos, por lo que pueden ser duros para decir las cosas, pero siempre van a ser sinceros y frontales.