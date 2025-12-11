Tarot del colibrí: la intuición ayudará a encontrar el camino correcto

Carta 1) Anciana de copas: equilibrio emocional. Amorosidad. Bondad. Generosidad. Experiencia y sabiduría.

Carta 2) Seis de copas: nostalgia. Extrañar. Amor. Cuidado. Pureza.

Carta 3) Siete de copas: fantasías. Sueños.Opciones buenas y malas. Ilusiones.

Mensaje final

Alguien sueña con encontrar un amor verdadero. Tiene varias opciones, pero no todas le traerían ese amor sincero y puro que esta persona experimentó en su pasado y que anhela volver a sentir. A pesar de las variadas posibilidades que se presentan ante ella, ninguna la termina de convencer. Tal vez ha idealizado el amor y por eso le resulta difícil encontrar una pareja que llene sus expectativas. Pero también es cierto que la persona es alguien con mucha madurez emocional y una capacidad casi excepcional para dar amor, por lo cual encontrar a alguien que vibre tan alto como ella no es tarea fácil. No obstante, esta persona es paciente, sabe esperar y elegirá cuando sienta en lo más profundo de su alma que allí es, su gran intuición la guiará para encontrar el camino correcto. Dicen las cartas que por más que tarde en decidir, cuando lo haga será la mejor elección. La pareja que tanto ha deseado llegará más temprano que tarde a su vida.