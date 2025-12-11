cocina

Tomates rellenos de atún y arroz: la receta fresca ideal para las fiestas

Los tomates rellenos de atún y arroz son un clásico que nunca falla en la mesa navideña y de Año Nuevo.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
jueves, 11 de diciembre de 2025 · 20:30

Los tomates rellenos de atún son una preparación que destaca por su practicidad y versatilidad, convirtiéndose en una gran opción para quienes buscan un plato frío, rendidor y con buen sabor. Su presentación hace que luzcan muy bien en la mesa, mientras que su mezcla cremosa aporta una textura suave y agradable.

Lo mejor de esta receta es que permite jugar con los ingredientes. Podés sumar lo que tengas en casa o adaptar el relleno a tus gustos: arroz, queso crema, vegetales picados, huevo duro, palmitos o incluso reemplazar el atún por pollo desmenuzado. En esta versión te proponemos una combinación clásica y deliciosa que siempre queda bien.

Ingredientes

  • 4 tomates redondos firmes
  • 175 g de atún en conserva
  • 150 g de mayonesa
  • 125 g de aceitunas verdes
  • 1 lata de anchoas
  • 150 g de arroz cocido
  • Sal y pimienta (opcional)
  • Mayonesa extra, queso crema, cebolla de verdeo o aceitunas negras para decorar

Cómo preparar tomates rellenos de atún y arroz

Preparar los tomates.
Lavá los tomates, secalos bien y cortales la parte superior. Reservá las “tapas”. Retirá la pulpa con una cuchara, cuidando de no romper la cáscara. Si querés, podés colocarles una pizca de sal por dentro y ponerlos boca abajo para que escurran.

Picar los ingredientes.
Cortá las aceitunas verdes en trocitos pequeños. Si la pulpa del tomate está firme y te gusta, también podés picarla para incorporarla al relleno.

Mezclar el relleno.
En un bol, combiná el atún escurrido con las aceitunas, las anchoas picadas, la mayonesa y el arroz cocido. Integra bien hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea.

Rellenar los tomates.
Cargá cada tomate con la mezcla, presionando suavemente para que quede compacto. Volvé a colocar las tapas.

Decorar y servir.
Sumá un toque final con hilos de mayonesa, una cucharada de queso crema, rodajas de aceitunas negras o un poco de cebolla de verdeo picada. Mantenelos en la heladera hasta el momento de servir.

Más de
tomates rellenos cocina arroz

Comentarios