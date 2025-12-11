Tomates rellenos de atún y arroz: la receta fresca ideal para las fiestas

cocina
Tomates rellenos de atún y arroz: la receta fresca ideal para las fiestasLos tomates rellenos de atún y arroz son un clásico que nunca falla en la mesa navideña y de Año Nuevo.
Los tomates rellenos de atún son una preparación que destaca por su practicidad y versatilidad, convirtiéndose en una gran opción para quienes buscan un plato frío, rendidor y con buen sabor. Su presentación hace que luzcan muy bien en la mesa, mientras que su mezcla cremosa aporta una textura suave y agradable.
Lo mejor de esta receta es que permite jugar con los ingredientes. Podés sumar lo que tengas en casa o adaptar el relleno a tus gustos: arroz, queso crema, vegetales picados, huevo duro, palmitos o incluso reemplazar el atún por pollo desmenuzado. En esta versión te proponemos una combinación clásica y deliciosa que siempre queda bien.
Ingredientes
- 4 tomates redondos firmes
- 175 g de atún en conserva
- 150 g de mayonesa
- 125 g de aceitunas verdes
- 1 lata de anchoas
- 150 g de arroz cocido
- Sal y pimienta (opcional)
- Mayonesa extra, queso crema, cebolla de verdeo o aceitunas negras para decorar
Cómo preparar tomates rellenos de atún y arroz
Preparar los tomates.
Lavá los tomates, secalos bien y cortales la parte superior. Reservá las “tapas”. Retirá la pulpa con una cuchara, cuidando de no romper la cáscara. Si querés, podés colocarles una pizca de sal por dentro y ponerlos boca abajo para que escurran.
Picar los ingredientes.
Cortá las aceitunas verdes en trocitos pequeños. Si la pulpa del tomate está firme y te gusta, también podés picarla para incorporarla al relleno.
Mezclar el relleno.
En un bol, combiná el atún escurrido con las aceitunas, las anchoas picadas, la mayonesa y el arroz cocido. Integra bien hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea.
Rellenar los tomates.
Cargá cada tomate con la mezcla, presionando suavemente para que quede compacto. Volvé a colocar las tapas.
Decorar y servir.
Sumá un toque final con hilos de mayonesa, una cucharada de queso crema, rodajas de aceitunas negras o un poco de cebolla de verdeo picada. Mantenelos en la heladera hasta el momento de servir.