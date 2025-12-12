Cada cuánto regar la lengua de suegra en verano para que crezca sana

La lengua de suegra es una de las plantas favoritas para tener en interiores gracias a su resistencia, su crecimiento lento y su capacidad para adaptarse a distintos ambientes. Sin embargo, aunque es una especie muy noble, el exceso de agua puede convertirse en su principal enemigo. Por eso, conocer cada cuánto regarla en verano es fundamental para mantenerla saludable, firme y con un buen color en sus hojas.

Cada cuánto hay que regar la lengua de suegra en verano

Durante los meses de calor, esta planta necesita un poco más de hidratación que en invierno, pero sigue funcionando como una suculenta: almacena agua en sus raíces carnosas y en sus hojas gruesas, por lo que no tolera la humedad constante.

Los expertos en jardinería coinciden en que la frecuencia ideal de riego en verano es cada 7 a 10 días. Este intervalo permite que el sustrato se seque casi por completo entre riegos, algo clave para evitar la pudrición de raíces, uno de los problemas más comunes en esta planta.

Además, este ritmo imita su comportamiento natural, ya que la lengua de suegra está acostumbrada a sobrevivir en ambientes cálidos y secos, absorbiendo y guardando agua para usarla de forma gradual.

Cómo saber si tu lengua de suegra necesita agua

Si preferís guiarte por las señales de la planta en lugar de seguir una frecuencia fija, estos son los indicadores más confiables:

Tierra totalmente seca al tacto, al menos en los primeros 4 cm.

Hojas menos firmes, más opacas o algo arrugadas, un signo de deshidratación.

La maceta se siente muy liviana, especialmente si es de plástico.

Las puntas comienzan a doblarse levemente, aunque sin ponerse marrones.

Si notás estas señales, es momento de regar.

El truco clave para los días de calor extremo

Cuando las temperaturas suben demasiado —especialmente arriba de los 32°C— la planta puede estresarse por el ambiente, aunque todavía no necesite un riego profundo. En esos casos, podés aplicar un truco simple y muy efectivo:

humidificar apenas la superficie del sustrato, sin empapar ni llegar al fondo de la maceta.

Esto le da alivio al sistema radicular sin comprometer la oxigenación del sustrato. No hace falta mojar las hojas, ya que podría favorecer la aparición de hongos.