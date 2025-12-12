Cheesecake fácil y cremoso: la receta ideal para cualquier ocasión

El cheesecake, también conocido como pastel de queso, es uno de los postres más populares del mundo gracias a su textura suave y su equilibrio perfecto entre dulzura y acidez. Esta receta es ideal para principiantes y amantes de la repostería que buscan un resultado profesional sin complicaciones. A continuación encontrarás una guía detallada, trucos clave y una cobertura deliciosa para que tu cheesecake salga impecable.

Ingredientes

Para la base

200 g de galletas tipo María o Digestive

100 g de manteca derretida

Para el relleno

500 g de queso crema

200 ml de crema de leche (nata para montar)

150 g de azúcar

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de jugo de limón (opcional, aporta un toque ácido y realza el sabor)

Para la cobertura

200 g de mermelada de frutilla, arándanos o frutos rojos

2 cucharadas de agua

Cómo hacer cheesecake paso a paso

1. Preparar la base

Triturá las galletas hasta obtener una textura fina. Podés hacerlo con procesadora o colocándolas en una bolsa y aplastándolas con un rodillo.

Mezclá las migas con la manteca derretida hasta que se integren bien.

Cubrí la base de un molde desmontable de 20–22 cm, presionando con una cuchara para compactar.

Llevá al refrigerador mientras preparás el relleno.

2. Preparar el relleno

En un bowl grande, batí el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla lisa.

Sumá la crema de leche, los huevos, la vainilla y el jugo de limón.

Mezclá hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos.

3. Hornear el cheesecake

Precalentá el horno a 160 °C.

Verté el relleno sobre la base fría.

Colocá el molde dentro de una bandeja con agua caliente para cocinar a baño maría.

Horneá entre 50 y 60 minutos, hasta que los bordes estén firmes y el centro conserve un leve movimiento.

4. Enfriar correctamente

Apagá el horno y dejá el cheesecake adentro con la puerta entreabierta durante 1 hora.

Luego, llevá a la heladera por al menos 4 horas (idealmente toda la noche). Esto mejora la textura y el sabor.

5. Agregar la cobertura

Calentá la mermelada con el agua hasta que se vuelva fluida.

Extendela sobre el cheesecake frío justo antes de servir.

Consejos para un cheesecake perfecto

Evitar grietas: El baño maría y el enfriado gradual son esenciales para lograr una superficie lisa.

Molde ideal: Usá un molde desmontable para facilitar el desmolde sin romper el postre.

Variaciones de sabor: Probá con mermelada de durazno, maracuyá o incluso cobertura de chocolate para una versión más intensa.

Textura más ligera: Si querés un cheesecake menos denso, agregá 1 cucharada extra de jugo de limón o mezclá el queso crema previamente para incorporar aire.