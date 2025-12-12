Horóscopo del viernes 12 de diciembre de 2025: decisiones y una energía más liviana

Es un día ideal para concretar trámites, resolver situaciones pendientes y tomar decisiones que venían postergadas. En el amor, predomina el deseo de armonía; en el trabajo, la productividad se acelera.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: un gesto sincero fortalece la conexión.

Trabajo: cerrás la semana con resultados concretos.

Salud: buen día para actividad física.

Números de la suerte: 1, 10, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: mayor seguridad emocional te permite expresar lo que sentís.

Trabajo: avances firmes gracias a tu constancia.

Salud: evitá comidas pesadas.

Números de la suerte: 6, 12, 24

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: una conversación fluida trae claridad.

Trabajo: tu ingenio resuelve un imprevisto con facilidad.

Salud: descansá más horas.

Números de la suerte: 2, 17, 28

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: mayor sensibilidad, pero bien encauzada.

Trabajo: ordenás pendientes y sentís alivio.

Salud: buscá momentos de relajación.

Números de la suerte: 4, 11, 20

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo atrae una propuesta interesante.

Trabajo: lográs destacarte y mostrar tu liderazgo.

Salud: buena energía general.

Números de la suerte: 8, 13, 29

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: acuerdos claros fortalecen vínculos.

Trabajo: excelente día para planificar los próximos pasos.

Salud: cuidá la postura.

Números de la suerte: 5, 14, 22

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: mayor armonía en pareja; todo fluye mejor.

Trabajo: resolvés temas que parecían trabados.

Salud: buscá equilibrio entre descanso y actividad.

Números de la suerte: 7, 19, 26

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: la intensidad baja y aparece la empatía.

Trabajo: decisiones firmes que marcan un cambio positivo.

Salud: cuidá el sistema nervioso.

Números de la suerte: 3, 18, 25

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: entusiasmo y ganas de compartir planes.

Trabajo: llega una propuesta o idea que te inspira.

Salud: energía en aumento.

Números de la suerte: 9, 21, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: mayor estabilidad emocional.

Trabajo: tu esfuerzo empieza a verse reflejado.

Salud: buenas sensaciones físicas.

Números de la suerte: 4, 12, 28

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: el diálogo mejora vínculos tensos.

Trabajo: excelente día para actividades grupales.

Salud: necesitás liberar creatividad.

Números de la suerte: 6, 15, 27

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: recibís comprensión y apoyo.

Trabajo: intuís el camino correcto en un asunto importante.

Salud: buscá momentos de silencio.

Números de la suerte: 10, 18, 24