Horóscopo del viernes 12 de diciembre de 2025: decisiones y una energía más liviana

Horóscopo del viernes 12 de diciembre de 2025: decisiones y una energía más livianaEste viernes llega con una atmósfera clara y renovadora. Los signos sentirán una mezcla de alivio, motivación y enfoque práctico.
Es un día ideal para concretar trámites, resolver situaciones pendientes y tomar decisiones que venían postergadas. En el amor, predomina el deseo de armonía; en el trabajo, la productividad se acelera.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: un gesto sincero fortalece la conexión.
Trabajo: cerrás la semana con resultados concretos.
Salud: buen día para actividad física.
Números de la suerte: 1, 10, 27
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: mayor seguridad emocional te permite expresar lo que sentís.
Trabajo: avances firmes gracias a tu constancia.
Salud: evitá comidas pesadas.
Números de la suerte: 6, 12, 24
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: una conversación fluida trae claridad.
Trabajo: tu ingenio resuelve un imprevisto con facilidad.
Salud: descansá más horas.
Números de la suerte: 2, 17, 28
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: mayor sensibilidad, pero bien encauzada.
Trabajo: ordenás pendientes y sentís alivio.
Salud: buscá momentos de relajación.
Números de la suerte: 4, 11, 20
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu magnetismo atrae una propuesta interesante.
Trabajo: lográs destacarte y mostrar tu liderazgo.
Salud: buena energía general.
Números de la suerte: 8, 13, 29
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: acuerdos claros fortalecen vínculos.
Trabajo: excelente día para planificar los próximos pasos.
Salud: cuidá la postura.
Números de la suerte: 5, 14, 22
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: mayor armonía en pareja; todo fluye mejor.
Trabajo: resolvés temas que parecían trabados.
Salud: buscá equilibrio entre descanso y actividad.
Números de la suerte: 7, 19, 26
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: la intensidad baja y aparece la empatía.
Trabajo: decisiones firmes que marcan un cambio positivo.
Salud: cuidá el sistema nervioso.
Números de la suerte: 3, 18, 25
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: entusiasmo y ganas de compartir planes.
Trabajo: llega una propuesta o idea que te inspira.
Salud: energía en aumento.
Números de la suerte: 9, 21, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: mayor estabilidad emocional.
Trabajo: tu esfuerzo empieza a verse reflejado.
Salud: buenas sensaciones físicas.
Números de la suerte: 4, 12, 28
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: el diálogo mejora vínculos tensos.
Trabajo: excelente día para actividades grupales.
Salud: necesitás liberar creatividad.
Números de la suerte: 6, 15, 27
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: recibís comprensión y apoyo.
Trabajo: intuís el camino correcto en un asunto importante.
Salud: buscá momentos de silencio.
Números de la suerte: 10, 18, 24