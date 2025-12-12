La mejor receta de huevos rellenos para Navidad y Año Nuevo

Los huevos rellenos cremosos son un clásico infalible de las mesas festivas de Navidad y Año Nuevo. Son económicos, rendidores y muy fáciles de preparar, ideales para acompañar platos tradicionales como la ensalada rusa, el matambre relleno o el arrollado de pionono. Su popularidad se debe a que combinan texturas suaves, un sabor equilibrado y la posibilidad de sumar ingredientes que los hagan aún más deliciosos.

La receta base se prepara con solo cuatro ingredientes —huevos, mayonesa, mostaza y condimentos—, pero admite variantes según los gustos de cada familia. Con apenas unos minutos de elaboración podés obtener una entrada fresca, nutritiva y perfecta para compartir.

Ingredientes para hacer huevos rellenos cremosos

6 huevos

3 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de mostaza

Sal y pimienta, a gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Extras opcionales para sumar sabor y textura:

Palta pisada

Cebolla o cebolla de verdeo picada bien fina

Jamón cocido picado

Un toque adicional de mostaza

Pimentón dulce o picante

Limón (unas gotas para realzar el sabor)

Cómo hacer huevos rellenos: paso a paso

Cocinar y preparar los huevos.

Herví los huevos durante 10 a 12 minutos para que queden duros. Dejalos enfriar, pelalos y cortalos por la mitad a lo largo.

Separar las yemas.

Retirá con cuidado las yemas y colocalas en un bowl. Reservá las claras para el relleno.

Preparar el relleno cremoso.

Pisá las yemas con un tenedor hasta formar un arenado fino. Agregá la mayonesa, la mostaza, sal y pimienta. Mezclá bien hasta obtener una pasta suave, homogénea y sin grumos.

Agregar extras (si querés).

Si te gustan los sabores más intensos, podés sumar perejil picado, un poco de palta, jamón, cebolla o cebolla de verdeo. Integra todos los ingredientes hasta lograr una mezcla firme pero cremosa.

Rellenar los huevos.

Distribuí la mezcla dentro de cada mitad de clara. Podés hacerlo con una cucharita o usar una manga pastelera para darles una presentación más elegante.

Decorar y servir.

Colocá los huevos rellenos en una fuente, espolvoreá perejil fresco picado y llevá a la heladera hasta el momento de servir.

Consejos para que los huevos rellenos queden perfectos