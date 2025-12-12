Oráculo del ángel: Rehael es el símbolo del discernimiento y la comprensión

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Rehael

Significa: "Dios que recibe a los pecadores"

Es el ángel símbolo del discernimiento y la comprensión. Representa el amor filial. Guardián de la armonía. Rehael establece el amor y la comprensión entre los miembros de la familia, especialmente entre padres e hijos. Indica esfuerzos en común, compromiso y responsabilidad afectiva. Mensaje: "Nada es más importante que el amor".