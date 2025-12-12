Tarot del colibrí: la estabilidad se acerca rápidamente

Carta 1) Caballero de pentáculos: lentitud. Seguridad. Meticulosidad. Perfeccionismo.

Carta 2) Siete de bastos: lucha. Conflictos. Estar mejor posicionado. Competencia.

Carta 3) Caballero de espadas: rapidez. Velocidad. Impulsividad. Determinación

Mensaje final

Alguien se ha tomado tiempo para alcanzar sus objetivos, ha puesto voluntad, disciplina, ha tenido en cuenta todos los detalles, y esto ha alargado el proceso, es decir, ha sido un proceso caracterizado fundamentalmente por la lentitud el que se ha atravesado para alcanzar una meta: financiera, en un estudio, una relación, en la salud, etc. La estabilidad llegará muy pronto, con velocidad. La persona ahora está bien plantada y aunque todavía la lucha no ha terminado, este alguien está fuerte, sólido y con determinación para afrontar los obstáculos y conflictos que pudieran surgir, como quien dice, lleva las de ganar sea cual sea la batalla que le toque pelear, su energía es poderosa y el proceso se acelera. No más lentitud, las cosas se resuelven con rapidez y con muchas posibilidades de tener resultados favorables.