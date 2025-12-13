Ensalada rusa: el clásico infaltable de las Fiestas argentinas

La ensalada rusa es una de esas recetas que no necesitan presentación. Con pocos ingredientes, una elaboración sencilla y un sabor que atraviesa generaciones, se convirtió en un clásico indiscutido de las Fiestas argentinas. Su versión casera, hecha con paciencia y productos frescos, tiene un encanto especial que la distingue y la vuelve insuperable.

La receta tradicional se basa en tres ingredientes principales: papa, zanahoria y arvejas, unidos por una buena mayonesa. No hay secretos ni técnicas complejas: es una preparación directa, accesible y adaptable a cualquier cantidad de comensales, ideal cuando la prioridad es rendir, gustar y resolver un plato fresco sin demasiadas complicaciones.

Aunque cada familia tiene su propia variante, en Argentina la versión más extendida consiste en cortar las verduras en cubos pequeños y cocinarlas por separado. Este detalle permite controlar mejor el punto de cocción y lograr una ensalada equilibrada. El enfriado previo a la mezcla es otro paso clave: garantiza que la preparación mantenga su estructura, no se desarme y conserve una textura cremosa pero firme.

Ingredientes (para 4 a 6 porciones)

4 papas medianas

2 zanahorias

1 taza de arvejas (frescas o enlatadas)

Mayonesa a gusto

Sal

Opcional: jugo de limón, perejil picado o una cucharadita de mostaza suave para realzar el sabor.

Las proporciones pueden ajustarse según el gusto personal: más papa y zanahoria para una versión más “armada” o más mayonesa si se busca una ensalada más cremosa.

Paso a paso

Las papas se pelan y se cortan en cubos pequeños, procurando que todos tengan un tamaño similar para una cocción pareja. Se repite el procedimiento con las zanahorias.

Cada verdura se cocina por separado en agua hirviendo con sal. Las zanahorias suelen requerir algunos minutos más que las papas, por lo que este método evita que alguna se pase de cocción. El punto ideal es tierno pero firme.

Si se utilizan arvejas frescas, basta con hervirlas unos minutos. En el caso de las enlatadas, solo deben escurrirse antes de incorporarlas.

Una vez cocidas, las verduras deben enfriarse por completo. Este paso es fundamental para que la mayonesa no se corte ni se vuelva líquida. Luego se mezclan en un bowl amplio y se agrega la mayonesa de a poco, hasta lograr la consistencia deseada. Los agregados opcionales, como el limón o la mostaza, aportan equilibrio y profundidad sin alterar la esencia del plato.

Un clásico que reúne y nunca falla

Fresca, rendidora y versátil, la ensalada rusa acompaña a la perfección carnes frías, matambre, pollo al horno o platos más elaborados. No sorprende que, cada diciembre, figure entre las recetas más buscadas: su vigencia se explica sola.

Sumarla a la mesa navideña no es solo resolver un acompañamiento. Es también recuperar el ritual familiar, compartir la preparación y darle a un plato simple un valor emocional que se transmite de generación en generación.