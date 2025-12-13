Garrapiñada fácil y económica: el snack navideño que nunca falla

La Navidad está cada vez más cerca y hay sabores que no pueden faltar en la mesa. Uno de ellos es la garrapiñada, un snack dulce tradicional que llegó al Río de la Plata con la inmigración española y que, a su vez, tiene raíces en la cultura árabe. Lo mejor es que se puede preparar en casa de forma simple, con pocos ingredientes y en muy poco tiempo.

Receta para hacer garrapiñadas caseras

Ingredientes

½ taza de agua

1 taza de azúcar blanca

1 taza de maní pelado y tostado (o frutos secos a elección)

1 chorrito de esencia de vainilla

Paso a paso

En una sartén amplia, colocar el agua y el azúcar y llevar a fuego medio hasta formar un almíbar a punto bola media. Para comprobarlo, levantar un poco de almíbar con una cuchara y dejar caer una gota en un vaso con agua fría: debe formarse una bolita blanda que pueda manipularse con los dedos. El almíbar debe quedar espeso y denso.

Importante: manipular con cuidado por la alta temperatura.

Una vez logrado el punto del almíbar, retirar la sartén del fuego e incorporar el maní o los frutos secos elegidos. Revolver constantemente, ya fuera de la hornalla, hasta que el azúcar comience a cristalizar. En esta etapa, el almíbar se vuelve blanco y arenoso: es el proceso de cristalización, donde se evapora el líquido y el azúcar se concentra.

Agregar la esencia de vainilla y continuar mezclando hasta que todos los frutos secos queden completamente cubiertos por esa “arenilla” blanca y opaca.

Disponer las garrapiñadas sobre una placa y dejar enfriar unos minutos.

Volver a llevarlas a la sartén caliente para que el azúcar se funda apenas y les dé el brillo característico. Revolver constantemente y con mucho cuidado: si se excede el calor, el azúcar puede quemarse o transformarse en praliné.

Retirar y dejar enfriar bien separadas sobre una placa apenas aceitada con aceite neutro. Una vez frías, ya están listas para servir.

Un detalle clave

Se recomienda utilizar cuchara de madera durante toda la preparación, ya que, a diferencia de las metálicas, no transmite el calor y permite trabajar el caramelo de forma más segura.

Un clásico navideño, económico y delicioso, perfecto para compartir en familia o regalar