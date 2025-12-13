Tarot del colibrí: decisiones maduras nacidas del amor sincero

Carta 1) La emperatriz: abundancia. Prosperidad. Fertilidad. Femineidad. Madurez emocional. Madre nutricia.

Carta 2) Dos de espadas: elección. Decisión racional. Las respuestas están en el interior de la persona.

Carta 3) Seis de copas: pasado. Extrañar. Sentir nostalgia. Amor inocente y sincero. Pureza.

Mensaje final

La persona ha llegado a un momento de gran plenitud, está conectando con una energía de emperatriz que es la madre universal. Es alguien con madurez, equilibrio, estabilidad emocional y material, que cuida y sabe escuchar a los demás. La emperatriz es reina de reinas. Esa emperatriz tiene que tomar decisiones importantes y debe buscar la guía en su interior porque tiene la inteligencia y la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones, no necesita escuchar opiniones ajenas, ella tiene las herramientas necesarias y las ha ido adquiriendo desde muy niña en un ambiente lleno de amor sincero y buenos ejemplos que ha incorporado como parte de su forma de ser. Las cartas no dicen sobre qué tema son las decisiones que tiene que tomar, sólo indican que debe hacerlo desde sí misma y en base a las experiencias amorosas que ha tenido en su vida y que la han hecho convertirse en la persona espléndida que es hoy. Esta persona elegirá lo mejor para su vida y para aquellos que ama sin lugar a dudas. Sólo debe confiar en sí misma y no se equivocará.