Tres clásicos que dominan la mesa de Navidad y no deben faltar

La Navidad es mucho más que regalos y luces; es una época para compartir, para la familia y, sin duda, para una gastronomía excepcional. Mientras que cada región y cada familia tienen sus propias costumbres, existen ciertos platos que, por su arraigo cultural y su sabor festivo, se han ganado un lugar de honor en casi cualquier mesa navideña.

Aquí, destacamos tres que son, sin discusión, pilares de esta celebración.

El clásico asado, el preferido

Ya sea un trozo de carne, un lechón asado, un pavo relleno o un cordero, el asado es, para muchas familias, la pieza central indiscutible de la cena de Nochebuena o el almuerzo de Navidad. Este plato no solo es sustancioso y delicioso, sino que su preparación suele implicar horas de dedicación, convirtiéndose en el epicentro de los aromas navideños en el hogar.

La elección de la carne varía: en algunos lugares, el pavo es rey, símbolo de abundancia. En otros, el cerdo o el lechón, cocinados a fuego lento hasta alcanzar una piel crujiente y una carne jugosa, son la estrella. Independientemente de la carne, el asado suele ir acompañado de salsas ricas, hierbas aromáticas y un relleno que complementa perfectamente su sabor robusto. Es un plato que invita a la congregación, a trinchar en familia y a disfrutar de cada bocado con la calidez de la temporada.

Ensalada rusa: frescura y color festivo

A menudo subestimada en su importancia, la ensalada rusa (conocida en muchas partes como ensaladilla rusa o ensalada Olivier) es un acompañamiento que no puede faltar. Su combinación de papas, zanahoria, arvejas, huevo duro y mayonesa ofrece un contrapunto fresco y cremoso a los platos más pesados.

Su presencia en la mesa navideña no es casual. Además de su versatilidad, su preparación puede hacerse con antelación, aliviando el estrés del último momento. Su mezcla de colores la hace visualmente atractiva, y su sabor suave y familiar es del agrado de casi todos, desde los más pequeños hasta los paladares más exigentes.

El pan dulce o Panettone, un emblema de las fiestas

Ninguna celebración navideña está completa sin un postre que cierre la comida con broche de oro. Y en este aspecto, el Pan Dulce (o Panettone) es el rey indiscutible. Este esponjoso bizcocho, enriquecido con frutas confitadas, pasas y, a menudo, frutos secos, es el dulce por excelencia de la Navidad en muchos países.

Su historia se remonta a siglos, y su presencia en la mesa simboliza la dulzura de la temporada y la prosperidad. Ya sea casero, con su aroma inconfundible a levadura y cítricos, o comprado en su versión más tradicional, el Pan Dulce se disfruta en rebanadas, a menudo acompañado de un buen café o una copa de vino espumoso. Es un postre que evoca nostalgia, tradición y el espíritu acogedor de la Navidad, convirtiéndolo en un cierre perfecto para cualquier festín.