Croquetas de berenjena al horno: livianas, sabrosas y sin fritura

Si hay algo que enamora de la cocina italiana es su magia para transformar ingredientes simples en platos que reconfortan el alma. Las clásicas polpette de berenjena, típicas del sur de Italia, son un ejemplo perfecto: rendidoras, llenas de sabor y muy fáciles de preparar.

En esta versión hay un detalle que marca la diferencia: no se fríen. Nada de aceite hirviendo ni olores persistentes en la cocina. Acá el protagonismo es del horno, la simpleza y el placer de comer rico sin culpa.

¿Qué tienen de especial estas croquetas?

La base es tan sencilla como efectiva: berenjenas bien cocidas, pan integral, un toque justo de queso rallado y un huevo para unir todo. El resultado es una masa suave y tierna que, tras pasar por el horno, queda dorada por fuera y cremosa por dentro.

Además, la berenjena es una gran aliada si buscás opciones más livianas: aporta fibra, genera saciedad y se adapta a múltiples preparaciones sin perder sabor.

Estas croquetas se pueden comer solas, con una ensalada fresca, como relleno de un sándwich, en una picada o acompañadas de una salsa liviana de tomate.

Ingredientes

4 berenjenas

3 rebanadas de pan integral seco

1 huevo

200 g de queso rallado

1 diente de ajo

2 cucharadas de perejil picado

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación

Colocar el pan en remojo en un bol con agua.

Cortar las berenjenas en bastones finos y del mismo tamaño. Cocinarlas en abundante agua hirviendo con sal durante unos 25 minutos.

Escurrir bien las berenjenas, aplastándolas con las manos para retirar el exceso de líquido. Hacer lo mismo con el pan.

En un bol, mezclar el pan escurrido con el ajo picado, el perejil, el huevo y el queso rallado hasta obtener una pasta homogénea. Salpimentar.

Agregar las berenjenas y mezclar bien. Llevar la preparación a la heladera y dejar reposar unos minutos.

Formar bolitas con las manos, colocarlas en una placa aceitada y cocinar en horno precalentado a 180 °C hasta que estén doradas.