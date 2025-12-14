Horóscopo chino del domingo 14 de diciembre de 2025: cierre de semana en armonía

Rata

El día te invita a escucharte más. En el amor, una charla sincera aporta alivio. En el trabajo, dejá que las ideas maduren sin apuro.

Buey

Necesitás quietud y afecto. En el amor, la cercanía te reconforta. En lo laboral, planificar la semana con calma te ordena la mente.

Tigre

Buen momento para soltar tensiones. En el amor, abrirte emocionalmente fortalece el vínculo. En el trabajo, evitá decisiones importantes hoy.

Conejo

Tu sensibilidad está en alza. En el amor, la ternura fluye naturalmente. En lo laboral, una pausa creativa renueva tu energía interna.

Dragón

El domingo favorece la introspección. En el amor, ordenar sentimientos te devuelve paz. En el trabajo, el descanso te ayuda a recuperar claridad.

Serpiente

La intuición se manifiesta con fuerza. En el amor, una conversación profunda aclara dudas. En lo laboral, organizar mentalmente prioridades te tranquiliza.

Caballo

Día ideal para bajar el ritmo. En el amor, la armonía se construye desde lo simple. En el trabajo, escuchá tu cuerpo y descansá.

Cabra

La energía acuática te envuelve en calma. En el amor, un gesto afectivo fortalece la unión. En lo laboral, planificar sin exigencias te equilibra.

Mono

Domingo introspectivo e inspirador. En el amor, tu honestidad emocional genera cercanía. En el trabajo, aparece una motivación interna nueva.

Gallo

El día te ayuda a ordenar emociones. En el amor, expresar lo que necesitás mejora la conexión. En el trabajo, descansar hoy es clave para rendir mañana.

Perro

Buen día para compartir con personas que te hacen bien. En el amor, la comprensión fluye con naturalidad. En lo laboral, dejá los pendientes para el lunes.

Cerdo

Tu energía suave armoniza el cierre de la semana. En el amor, la conexión es profunda y estable. En el trabajo, escuchá tu intuición para organizar lo que viene.