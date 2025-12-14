Sándwich de atún: una receta fácil, rápida y nutritiva

cocina
Sándwich de atún: una receta fácil, rápida y nutritivaUna receta rápida, nutritiva y fácil para cualquier momento del día.
Nada mejor que una receta simple y rendidora que se adapte a cualquier momento del día. El sándwich de atún es un clásico infalible: se prepara en pocos minutos, es sabroso y aporta proteínas de buena calidad, lo que lo convierte en una opción práctica y equilibrada.
Ideal para el almuerzo, la cena ligera, una vianda o incluso un picnic, este sándwich se puede personalizar según los gustos de cada integrante de la familia.
Ingredientes
- 2 latas de atún en agua
- 1/4 de taza de mayonesa
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 1/4 de cebolla picada finamente
- Sal y pimienta, a gusto
- Pan para sándwich
- Hojas de lechuga
- Rodajas de tomate y pepino (opcional)
Preparación
Escurrir bien el atún y desmenuzarlo en un recipiente con ayuda de un tenedor, evitando que queden trozos grandes.
Agregar la mayonesa, la mostaza, el jugo de limón y la cebolla picada. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
Salpimentar a gusto y volver a mezclar.
Tomar dos rebanadas de pan y colocar una porción generosa de la mezcla de atún sobre una de ellas, distribuyéndola de manera uniforme.
Si se desea, sumar hojas de lechuga y rodajas de tomate o pepino para aportar frescura y textura.
Cubrir con la otra rebanada de pan y presionar suavemente.
Repetir el procedimiento hasta utilizar toda la preparación.
En menos de 10 minutos, el sándwich de atún está listo para disfrutar. Además, admite múltiples variantes: se le pueden agregar aceitunas, alcaparras, huevo duro o incluso un toque picante con jalapeños.
Es una excelente alternativa para una comida rápida entre semana, una reunión informal con amigos o para llevar. Si se utiliza pan integral y se controla la cantidad de mayonesa, también puede ser una opción saludable y balanceada.