Sándwich de atún: una receta fácil, rápida y nutritiva

Nada mejor que una receta simple y rendidora que se adapte a cualquier momento del día. El sándwich de atún es un clásico infalible: se prepara en pocos minutos, es sabroso y aporta proteínas de buena calidad, lo que lo convierte en una opción práctica y equilibrada.

Ideal para el almuerzo, la cena ligera, una vianda o incluso un picnic, este sándwich se puede personalizar según los gustos de cada integrante de la familia.

Ingredientes

2 latas de atún en agua

1/4 de taza de mayonesa

1 cucharada de mostaza

1 cucharadita de jugo de limón

1/4 de cebolla picada finamente

Sal y pimienta, a gusto

Pan para sándwich

Hojas de lechuga

Rodajas de tomate y pepino (opcional)

Preparación

Escurrir bien el atún y desmenuzarlo en un recipiente con ayuda de un tenedor, evitando que queden trozos grandes.

Agregar la mayonesa, la mostaza, el jugo de limón y la cebolla picada. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

Salpimentar a gusto y volver a mezclar.

Tomar dos rebanadas de pan y colocar una porción generosa de la mezcla de atún sobre una de ellas, distribuyéndola de manera uniforme.

Si se desea, sumar hojas de lechuga y rodajas de tomate o pepino para aportar frescura y textura.

Cubrir con la otra rebanada de pan y presionar suavemente.

Repetir el procedimiento hasta utilizar toda la preparación.

En menos de 10 minutos, el sándwich de atún está listo para disfrutar. Además, admite múltiples variantes: se le pueden agregar aceitunas, alcaparras, huevo duro o incluso un toque picante con jalapeños.

Es una excelente alternativa para una comida rápida entre semana, una reunión informal con amigos o para llevar. Si se utiliza pan integral y se controla la cantidad de mayonesa, también puede ser una opción saludable y balanceada.