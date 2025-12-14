Tarot del colibrí: la unión hace la fuerza

Carta 1) Tres de oros: equipo. Trabajo colectivo. Unión para un fin común.

Carta 2) La fuerza: valentía. Paciencia. Perseverancia. Voluntad. Ternura.

Carta 3) As de oros: inicios. Nuevos comienzos. Abundancia. Éxitos materiales.

Mensaje final

Las cartas dicen que un grupo de personas ha estado trabajando duro por una meta muy ansiada. Cada uno ha puesto lo mejor de sí por un fin común, puede ser el armado de un proyecto, un trabajo final de un estudio, un negocio, se trata de algo colectivo detrás de un objetivo compartido. Acá podría aplicarse el dicho:" la unión hace la fuerza", de hecho la carta de la fuerza es el arcano mayor que orienta el significado de esta tirada. La carta de la fuerza habla de un equipo muy potente, que ha puesto mucha voluntad, paciencia y ternura para poder entenderse en paz y armonía, superando así las diferencias que pueden haber existido. Se ha realizado un muy buen trabajo que da el puntapié inicial de un nuevo comienzo con una oportunidad maravillosa para hacer realidad lo que tanto se ha soñado y lo que tanto esfuerzo ha costado. Excelente!! Viene una abundancia merecida.