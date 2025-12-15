Desayuno delicioso y nutritivo: panqueques de avena y manzana

cocina
Desayuno delicioso y nutritivo: panqueques de avena y manzanaFáciles, rápidos y riquísimos, estos panqueques de avena y manzana son ideales para un desayuno o merienda saludable.
¿Buscas una opción saludable y deliciosa para comenzar el día? Estos panqueques de avena y manzana son ideales: fáciles de hacer, rápidos y con un sabor irresistible. ¡A tu familia o amigos les encantarán!
Ingredientes:
- 2 manzanas ralladas
- 2 huevos
- Esencia de vainilla (al gusto)
- 3 cucharadas de aceite
- 1 taza y media de avena procesada (o harina de avena) con 1 cucharadita de polvo para hornear
Preparación:
- Coloca las manzanas ralladas en un recipiente grande.
- Añade los huevos, la esencia de vainilla, el aceite y la avena. Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.
- Calienta una sartén antiadherente y, si es necesario, pincélala con un poco de aceite o manteca.
- Forma los mini panqueques usando una cuchara y cocina a fuego medio.
- Cocina por un lado hasta que aparezcan burbujitas en la superficie, luego da vuelta y cocina por un minuto más.
- ¡Listo! Disfruta de unos panqueques saludables y deliciosos.