Desayuno delicioso y nutritivo: panqueques de avena y manzana

¿Buscas una opción saludable y deliciosa para comenzar el día? Estos panqueques de avena y manzana son ideales: fáciles de hacer, rápidos y con un sabor irresistible. ¡A tu familia o amigos les encantarán!

Ingredientes:

2 manzanas ralladas

2 huevos

Esencia de vainilla (al gusto)

3 cucharadas de aceite

1 taza y media de avena procesada (o harina de avena) con 1 cucharadita de polvo para hornear

Preparación: