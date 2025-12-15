cocina

Desayuno delicioso y nutritivo: panqueques de avena y manzana

Fáciles, rápidos y riquísimos, estos panqueques de avena y manzana son ideales para un desayuno o merienda saludable.
Vida saludable
lunes, 15 de diciembre de 2025 · 11:16

¿Buscas una opción saludable y deliciosa para comenzar el día? Estos panqueques de avena y manzana son ideales: fáciles de hacer, rápidos y con un sabor irresistible. ¡A tu familia o amigos les encantarán!

Ingredientes:

  • 2 manzanas ralladas
  • 2 huevos
  • Esencia de vainilla (al gusto)
  • 3 cucharadas de aceite
  • 1 taza y media de avena procesada (o harina de avena) con 1 cucharadita de polvo para hornear

Preparación:

  1. Coloca las manzanas ralladas en un recipiente grande.
  2. Añade los huevos, la esencia de vainilla, el aceite y la avena. Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.
  3. Calienta una sartén antiadherente y, si es necesario, pincélala con un poco de aceite o manteca.
  4. Forma los mini panqueques usando una cuchara y cocina a fuego medio.
  5. Cocina por un lado hasta que aparezcan burbujitas en la superficie, luego da vuelta y cocina por un minuto más.
  6. ¡Listo! Disfruta de unos panqueques saludables y deliciosos.
