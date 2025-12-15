Gerbera: la planta ideal para tener flores todo el año en maceta

Una especie ornamental fácil de cuidar —como la gerbera— puede darte flores durante todo el año si la mantenés en las condiciones adecuadas. Si querés sumar color constante a tu balcón, terraza o jardín, incluso sin contar con mucho espacio, hay plantas que se adaptan perfectamente al cultivo en maceta y florecen casi sin pausa.

Una de las más elegidas por jardineros urbanos es la gerbera (Gerbera jamesonii), también conocida como margarita africana. Esta planta se destaca por sus flores grandes y vistosas, disponibles en una amplia gama de colores como naranja, amarillo, fucsia, rojo, rosa y blanco. Además de su valor ornamental, es resistente y agradecida cuando recibe los cuidados básicos.

Las gerberas crecen muy bien en macetas siempre que tengan buena luz natural. Prefieren la luz indirecta intensa o el sol suave de la mañana, ya que la exposición directa y fuerte del mediodía puede dañar sus hojas. En climas templados y con condiciones favorables, pueden florecer durante gran parte del año, convirtiéndose en una opción ideal para dar vida y color a cualquier rincón.

Cómo cuidar gerberas en maceta

Luz: colocarlas en un lugar luminoso, evitando el sol fuerte del mediodía.

Sustrato: usar tierra suelta y bien drenada; una mezcla de tierra para macetas con perlita y arena es ideal.

Maceta: elegir una con orificios de drenaje y espacio suficiente para el desarrollo de las raíces.

Riego: moderado y regular, sin encharcar el sustrato.

Gracias a estos cuidados simples, la gerbera es perfecta incluso para quienes recién se inician en la jardinería. Con la atención adecuada, puede ofrecer un espectáculo de color casi permanente y embellecer cualquier espacio del hogar.