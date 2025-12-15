Horóscopo de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este lunes y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
Este lunes marca el inicio de la semana con una energía que impulsa a reorganizar prioridades y encarar compromisos con mayor claridad. El clima astral favorece las decisiones prácticas, la comunicación y el orden emocional. Es un buen día para retomar rutinas y avanzar paso a paso. Así influyen los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: necesitás diálogo para evitar malentendidos.
Trabajo: tu iniciativa te permite tomar la delantera.
Salud: administrá mejor tu energía durante el día.
Números de la suerte: 1, 13, 26
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: estabilidad emocional y ganas de proyectar.
Trabajo: constancia y paciencia darán buenos resultados.
Salud: cuidá la alimentación y los tiempos de descanso.
Números de la suerte: 6, 14, 22
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: una conversación pendiente se resuelve.
Trabajo: jornada dinámica con avances concretos.
Salud: evitá el estrés mental con pausas.
Números de la suerte: 3, 17, 29
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: buscás contención y la encontrás.
Trabajo: enfocarte en una sola tarea será clave.
Salud: no descuides tu descanso.
Números de la suerte: 7, 12, 25
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: seguridad y confianza fortalecen el vínculo.
Trabajo: buen momento para liderar o coordinar.
Salud: canalizá la energía con actividad física.
Números de la suerte: 4, 16, 28
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad emocional que aporta tranquilidad.
Trabajo: tu organización marca la diferencia.
Salud: cuidá tensiones en cuello y espalda.
Números de la suerte: 2, 11, 24
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: equilibrio entre dar y recibir.
Trabajo: acuerdos favorables y buena comunicación.
Salud: mantené rutinas que te aporten bienestar.
Números de la suerte: 5, 18, 27
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones intensas que conviene expresar.
Trabajo: tu intuición guía decisiones acertadas.
Salud: necesitás liberar tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 9, 15, 26
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: entusiasmo renovado en la pareja.
Trabajo: nuevas ideas amplían tus horizontes.
Salud: el movimiento te devuelve vitalidad.
Números de la suerte: 8, 19, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: compromiso y confianza mutua.
Trabajo: avances lentos pero seguros.
Salud: respetá los tiempos de descanso.
Números de la suerte: 4, 10, 21
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: diálogo abierto y sincero.
Trabajo: buena jornada para trabajar en equipo.
Salud: liberá tensiones con actividades recreativas.
Números de la suerte: 6, 14, 23
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad bien canalizada fortalece vínculos.
Trabajo: intuiciones acertadas en decisiones clave.
Salud: buscá momentos de calma.
Números de la suerte: 7, 12, 25