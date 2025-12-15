Horóscopo de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

Este lunes marca el inicio de la semana con una energía que impulsa a reorganizar prioridades y encarar compromisos con mayor claridad. El clima astral favorece las decisiones prácticas, la comunicación y el orden emocional. Es un buen día para retomar rutinas y avanzar paso a paso. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: necesitás diálogo para evitar malentendidos.

Trabajo: tu iniciativa te permite tomar la delantera.

Salud: administrá mejor tu energía durante el día.

Números de la suerte: 1, 13, 26

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: estabilidad emocional y ganas de proyectar.

Trabajo: constancia y paciencia darán buenos resultados.

Salud: cuidá la alimentación y los tiempos de descanso.

Números de la suerte: 6, 14, 22

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: una conversación pendiente se resuelve.

Trabajo: jornada dinámica con avances concretos.

Salud: evitá el estrés mental con pausas.

Números de la suerte: 3, 17, 29

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: buscás contención y la encontrás.

Trabajo: enfocarte en una sola tarea será clave.

Salud: no descuides tu descanso.

Números de la suerte: 7, 12, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: seguridad y confianza fortalecen el vínculo.

Trabajo: buen momento para liderar o coordinar.

Salud: canalizá la energía con actividad física.

Números de la suerte: 4, 16, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional que aporta tranquilidad.

Trabajo: tu organización marca la diferencia.

Salud: cuidá tensiones en cuello y espalda.

Números de la suerte: 2, 11, 24

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: equilibrio entre dar y recibir.

Trabajo: acuerdos favorables y buena comunicación.

Salud: mantené rutinas que te aporten bienestar.

Números de la suerte: 5, 18, 27

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas que conviene expresar.

Trabajo: tu intuición guía decisiones acertadas.

Salud: necesitás liberar tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 9, 15, 26

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: entusiasmo renovado en la pareja.

Trabajo: nuevas ideas amplían tus horizontes.

Salud: el movimiento te devuelve vitalidad.

Números de la suerte: 8, 19, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: compromiso y confianza mutua.

Trabajo: avances lentos pero seguros.

Salud: respetá los tiempos de descanso.

Números de la suerte: 4, 10, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: diálogo abierto y sincero.

Trabajo: buena jornada para trabajar en equipo.

Salud: liberá tensiones con actividades recreativas.

Números de la suerte: 6, 14, 23

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad bien canalizada fortalece vínculos.

Trabajo: intuiciones acertadas en decisiones clave.

Salud: buscá momentos de calma.

Números de la suerte: 7, 12, 25