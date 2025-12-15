Por qué plantar lavanda en verano transforma tu jardín y tu bienestar

El verano trae consigo no solo el sol y el calor, sino también la oportunidad perfecta para incorporar una de las plantas más aromáticas y beneficiosas a tu hogar o jardín: la lavanda (Lavandula). Contrario a lo que se piensa, el verano es un momento clave para que esta especie de origen mediterráneo eche raíces firmes y desate todo su potencial, ofreciendo mucho más que solo un toque de color malva.

Aquí te contamos por qué la lavanda es la estrella indiscutible de la jardinería estival y cuáles son los beneficios inmediatos que obtendrás al plantarla ahora.

Aunque la lavanda puede plantarse en otoño o primavera, el verano, con su calor constante y largas horas de sol, es ideal para que las plántulas o los esquejes se establezcan rápidamente, siempre y cuando se asegure un riego inicial adecuado.

La lavanda ama el sol directo (necesita al menos seis horas diarias) y la temperatura elevada del verano facilita que la planta desarrolle un sistema radicular fuerte, preparándola para florecer en todo su esplendor y resistir mejor las estaciones futuras.

El repelente de mosquitos más elegante

El beneficio más inmediato y apreciado del verano es su capacidad como repelente natural. Mientras disfrutamos del aire libre, los mosquitos, moscas y pulgones hacen lo propio. El intenso aroma de la lavanda, tan agradable para nosotros, resulta insoportable para estas plagas. Colocar lavanda cerca de las zonas de descanso al aire libre ayuda a mantener a raya a los insectos no deseados sin recurrir a químicos.

Al ser plantada en la huerta o junto a otras plantas ornamentales, actúa como una barrera natural contra pulgones, protegiendo así todo el ecosistema de tu jardín.

Un imán de biodiversidad

Si bien repele a las plagas, la lavanda es un festín para los polinizadores. Sus flores son irresistibles para abejas, abejorros y mariposas, animales vitales para la salud de cualquier ecosistema. Al plantar lavanda, estás contribuyendo activamente a la biodiversidad local y asegurando que tu jardín sea un espacio de vida activa y sostenible.

Aromaterapia natural al alcance de la mano

El poder de la lavanda no solo está en su jardín, sino en sus aceites esenciales. Cosechar sus espigas en pleno verano (cuando las flores están en su punto máximo) permite aprovechar sus propiedades relajantes:

El aroma de la lavanda tiene un efecto comprobado para calmar la mente, reducir el estrés y fomentar un sueño reparador.

Las flores secas se utilizan en bolsitas para perfumar armarios (y repeler polillas), o para preparar infusiones y baños relajantes.

Una planta de bajo mantenimiento y gran resistencia

La lavanda es la elección perfecta para quienes buscan belleza sin esclavizarse con el riego. Es una planta resistente a la sequía gracias a sus hojas cerosas, que minimizan la pérdida de agua. Una vez establecida, requiere poca agua y prefiere suelos bien drenados, lo que la hace ideal para climas cálidos y secos.