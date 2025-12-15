Tarot del colibrí: llegarán éxitos y abundancia económica

Carta 1) Reina de copas: amor. Bondad. Emociones equilibradas. Capacidad de escuchar y cuidar a los demás.

Carta 2) Tres de oros: equipo. Cooperación. Trabajar con otros para un fin común.

Carta 3) As de oros: inicios. Nuevos comienzos. Gran oportunidad. Reconocimiento. Éxitos. Abundancia.

Mensaje final

El tarot habla de un trabajo colaborativo en un grupo de personas que se ha unido para alcanzar un objetivo común, dice que estas personas han aprendido a escucharse y a reconocer lo valioso que cada quien en su diferencia puede aportar al equipo. Estas personas han cultivado la paciencia y han puesto lo mejor de sí para lograr que lo que están construyendo en conjunto, avance, y fundamentalmente, han puesto mucho amor en su trabajo, y también entre ellas, a fin de lograr la armonía que se necesita para el mutuo entendimiento. El esfuerzo habrá valido la pena dicen las cartas, porque se abren oportunidades que traerán reconocimientos, éxitos y abundancia económica. Felicidades!!