Tres deliciosas recetas con pollo para la mesa navideña

Si bien el asado y el vitel toné casi siempre acapara las cenas navideñas, el pollo emerge como una opción brillante, versátil y, a menudo, más económica. Es la carne ideal para quienes buscan una cena festiva sin sacrificar sabor ni jugosidad.

A continuación, presentamos tres exquisitas recetas con pollo, desde la más tradicional hasta la más atrevida, que asegurarán el éxito de su mesa en Nochebuena o Navidad.

Pollo relleno con frutos secos y manzana

El pollo relleno es una tradición que nunca falla, y su versión navideña es un deleite de texturas y sabores.

El secreto está en la combinación del dulce y el salado. El relleno generalmente lleva una base de pan rallado o arroz cocido, cebolla y ajo, a la que se añaden ingredientes festivos como nueces, pasas de uva y trozos de manzana o pera. También se puede incluir jamón cocido o salchicha para un toque más sustancioso.

Marinar el pollo antes de hornearlo es crucial. Se recomienda frotarlo generosamente con una mezcla de manteca derretida, hierbas provenzales (tomillo, romero), sal y pimienta. Un chorrito de coñac o vino blanco sobre la fuente añade profundidad.

Sirva con puré de manzana o patatas panaderas para absorber los jugos de cocción.

Pollo con salsa de frutas

¿Busca sorprender a sus invitados? Esta receta audaz combina la jugosidad del pollo asado con una salsa exótica inspirada en las bebidas de la temporada. La salsa se elabora a partir de una reducción de vino, especias como canela, clavo y anís estrellado, y frutas como ananá, manzana o durazno. Se puede ligar con un poco de caldo de pollo o una pizca de maicena.

El pollo se asa al horno hasta que la piel esté crujiente. Lo innovador es bañar las piezas con la salsa en los últimos minutos de cocción o servir la salsa por separado, permitiendo a los comensales aderezar a su gusto.

Servir con arroz o un puré de batata para complementar el dulzor de la salsa.

Muslitos de pollo asados con miel y mostaza

Si el tiempo apremia, esta receta con muslos de pollo es una opción más fácil, económica y sumamente sabrosa, perfecta para una comida festiva sin el estrés de asar un ave entera.

Los muslos se marinan en una mezcla de miel, mostaza de Dijon, un toque de vinagre balsámico y ajo picado. Esta combinación garantiza una piel caramelizada y brillante. Se hornean hasta que la piel esté dorada y crujiente, y la carne, tierna. La miel y la mostaza forman un glaseado delicioso y pegajoso.

Acompañar con una ensalada fresca o patatas rústicas con romero, un contraste ideal para equilibrar el dulzor de la miel.

Estas tres opciones demuestran que el pollo no es solo una elección práctica, sino una carne que puede brillar con luz propia en la mesa festiva, brindando sabores memorables y un toque hogareño a su celebración.