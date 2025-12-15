Una guía práctica para ayudar a tu perro con las alergias

Cada vez más dueños de mascotas se encuentran lidiando con un problema común y frustrante: las alergias en sus perros. Al igual que los humanos, nuestros amigos caninos pueden sufrir de reacciones alérgicas a una variedad de factores ambientales, alimentarios o estacionales. La buena noticia es que, con algunos cuidados y estrategias, podemos mitigar significativamente su malestar y mejorar su calidad de vida.

Antes de abordar las soluciones, es crucial reconocer los síntomas. Si tu perro presenta alguno de estos signos, es hora de consultar con tu veterinario:

Picazón intensa: Lamido constante, rascado excesivo, mordisqueo de patas o flancos.

Irritación cutánea: Enrojecimiento, erupciones, piel escamosa o con costras, pérdida de pelo.

Problemas de oído: Sacudidas de cabeza, rascado de orejas, secreción o mal olor en los oídos.

Estornudos, tos o secreción nasal/ocular.

Problemas digestivos: Vómitos, diarrea (especialmente en alergias alimentarias).

Una vez que el veterinario haya diagnosticado el tipo de alergia, se pueden implementar una serie de medidas, Después de cada paseo, limpia cuidadosamente las patas de tu perro con un paño húmedo o toallitas específicas para mascotas. Esto ayuda a eliminar polen, ácaros y otros alérgenos que puedan haber recogido del exterior. Bañar a tu perro con regularidad usando un champú hipoalergénico o medicado (recomendado por tu veterinario) puede lavar los alérgenos de su pelaje y calmar la piel irritada. No uses productos para humanos, ya que alteran el pH de la piel canina.

Un cepillado diario reduce la carga de alérgenos y elimina el pelo suelto, manteniendo la piel más sana.

Si se sospecha de alergias alimentarias, tu veterinario podría recomendar una dieta de eliminación o un pienso hipoalergénico con una fuente de proteína nueva y un carbohidrato distinto. Los ácidos grasos Omega-3 (EPA y DHA) tienen propiedades antiinflamatorias naturales que pueden mejorar la salud de la piel y el pelaje, reduciendo la picazón. Consulta con tu veterinario sobre la dosis adecuada. Una vez identificados los alimentos que provocan la reacción, evítalos por completo.

Un purificador de aire con filtro HEPA puede ser muy efectivo para eliminar polen, ácaros del polvo y caspa de mascotas (¡sí, tu perro puede ser alérgico a otros animales, o incluso a sí mismo!) del ambiente. Aspira y friega regularmente, especialmente los lugares donde tu perro pasa más tiempo (camas, alfombras). Lava sus mantas y juguetes con frecuencia. Las pulgas son una causa común de alergias. Asegúrate de que tu perro tenga un control antipulgas efectivo todo el año.

Es fundamental trabajar con tu veterinario para identificar la causa exacta de la alergia. Esto puede implicar pruebas cutáneas o dietas de eliminación. Dependiendo de la severidad, el veterinario puede recetar antihistamínicos, corticosteroides, inmunoterapia (vacunas para alergias) o medicamentos más modernos para controlar la picazón.