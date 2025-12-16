Lengua a la vinagreta: un clásico infaltable para la mesa navideña

Faltan pocos días para Navidad y muchas familias ya comienzan a definir el menú para las celebraciones. Entre los platos tradicionales que no fallan, la lengua a la vinagreta se destaca como una opción fresca, sabrosa y rendidora, ideal para servir como entrada o acompañamiento.

Aunque para algunos pueda parecer un plato poco habitual, lo cierto es que su preparación es sencilla y no requiere demasiados ingredientes. El secreto está en una buena cocción y en respetar los tiempos de reposo para lograr una textura tierna y un sabor bien integrado.

Ingredientes

1 lengua de vaca

2 hojas de laurel

1 cebolla

1 diente de ajo

1 morrón rojo

1 morrón verde

1 taza de aceite (preferentemente de oliva)

1 taza de vinagre de vino

Sal y pimienta a gusto

Opcional: aceitunas verdes y alcaparras para decorar

Paso a paso: cómo preparar lengua a la vinagreta

Cocción de la lengua: colocar la lengua en una olla grande con abundante agua, sal, laurel y, si se desea, algunas especias. Hervir a fuego medio durante aproximadamente 2 horas, o hasta que esté bien tierna.

Enfriar y limpiar: retirar la lengua de la olla, dejarla enfriar y quitarle la piel externa con cuidado.

Corte y aderezo: cortar la carne en láminas finas y disponerlas en una fuente. Preparar la vinagreta mezclando el aceite, el vinagre, la cebolla y los morrones picados, más sal y pimienta.

Reposo: verter la vinagreta sobre la lengua y llevar a la heladera por al menos una hora para que los sabores se integren.

Se sirve fría y, si se busca un toque más gourmet, se puede decorar con aceitunas verdes y alcaparras. Un plato clásico, rendidor y perfecto para compartir en las fiestas.