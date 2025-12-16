Tarot del colibrí: comienza un ciclo de éxitos y reconocimientos

Carta 1) La muerte: final. Termino de un ciclo. Transformación. Cambio. Renacimiento.

Carta 2) Seis de bastos: reconocimientos. Éxitos. Logros. Liderazgo.

Carta 3) Tres de copas: festejos. Celebración. Alegría. Amistad. Familia.

Mensaje final

Termina un ciclo de vida de manera radical, lo que significa que ya nada podrá ser como era. Un ejemplo: cuando se termina la infancia se la podrá recordar para siempre, pero ya no se puede volver a esa etapa. La muerte dice " FIN" y eso es inapelable. Lo que viene después del final es una gran transformación, un renacimiento para la persona, una nueva forma de ser y estar en el mundo. En este caso, dice el tarot que será muy positivo el nuevo ciclo que ya está comenzando, llega una etapa donde la persona será reconocida y valorada como nunca antes. Vienen éxitos, logros, oportunidades, merecimientos, después de haber sufrido y trabajado mucho, después de haber pasado por muchas experiencias, buenas y malas, tal vez más malas que buenas, por fin lo viejo se acaba y rápidamente se aproximan los cambios, que serán grandes transformaciones. Este alguien está preparado para destacar, para liderar, para mostrar su brillo en el sitio en que está o incluso más allá y se merece festejar con sus seres queridos sus triunfos. Sin dudas así será. Se levantarán las copas para brindar por la alegría renovada. Hermoso mensaje para quienes sientan en su corazón que les está dirigido!!