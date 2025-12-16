Turrón de maní con chocolate: un clásico casero para las fiestas

cocina
Turrón de maní con chocolate: un clásico casero para las fiestasUna opción casera, fácil y económica para sumar un clásico dulce a la mesa navideña.
El turrón de maní con chocolate es un dulce tradicional en las mesas navideñas, conocido por su sabor equilibrado y textura firme. Aunque fácilmente se puede encontrar en el mercado, hacer turrón casero es sencillo, económico y permite personalizarlo según los gustos. Además, al ser artesanal, es una excelente opción para quienes prefieren evitar conservantes.
Ingredientes (para 1 turrón mediano)
- 200g de maní tostado (pelado y sin sal)
- 150g de chocolate para repostería (negro o semiamargo)
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharada de manteca
- Opcional: una pizca de sal para realzar sabores
Paso a paso:
Procesar el maní: Tritura el maní en una procesadora o licuadora potente hasta obtener una pasta espesa, dejando algunos trozos si prefieres una textura más rústica.
Derretir el chocolate: Fundir el chocolate a baño María o en el microondas, revolviendo para evitar que se queme, hasta obtener una mezcla lisa.
Integrar los ingredientes: En un cuenco, mezcla la pasta de maní, el chocolate derretido, la miel y la manteca hasta lograr una preparación homogénea.
Moldear el turrón: Volcar la mezcla en un molde rectangular forrado con papel manteca y presionar para compactar.
Enfriar y servir: Llevar a la heladera durante al menos 2 horas, hasta que el turrón esté firme. Desmoldar y cortar en barras o porciones.
Conservación y consejos
- El turrón se conserva en la heladera hasta una semana, en un recipiente hermético.
- Para un corte prolijo, usa un cuchillo tibio.
- Si lo quieres regalar, envuélvelo en papel manteca y aluminio para un toque especial.
Este turrón es una deliciosa opción para disfrutar en Navidad o regalar a los seres queridos. ¡Anímate a hacerlo en casa!