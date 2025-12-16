cocina

Turrón de maní con chocolate: un clásico casero para las fiestas

Una opción casera, fácil y económica para sumar un clásico dulce a la mesa navideña.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
martes, 16 de diciembre de 2025 · 11:41

El turrón de maní con chocolate es un dulce tradicional en las mesas navideñas, conocido por su sabor equilibrado y textura firme. Aunque fácilmente se puede encontrar en el mercado, hacer turrón casero es sencillo, económico y permite personalizarlo según los gustos. Además, al ser artesanal, es una excelente opción para quienes prefieren evitar conservantes.

Ingredientes (para 1 turrón mediano)

  • 200g de maní tostado (pelado y sin sal)
  • 150g de chocolate para repostería (negro o semiamargo)
  • 2 cucharadas de miel
  • 1 cucharada de manteca
  • Opcional: una pizca de sal para realzar sabores

Paso a paso:

Procesar el maní: Tritura el maní en una procesadora o licuadora potente hasta obtener una pasta espesa, dejando algunos trozos si prefieres una textura más rústica.

Derretir el chocolate: Fundir el chocolate a baño María o en el microondas, revolviendo para evitar que se queme, hasta obtener una mezcla lisa.

Integrar los ingredientes: En un cuenco, mezcla la pasta de maní, el chocolate derretido, la miel y la manteca hasta lograr una preparación homogénea.

Moldear el turrón: Volcar la mezcla en un molde rectangular forrado con papel manteca y presionar para compactar.

Enfriar y servir: Llevar a la heladera durante al menos 2 horas, hasta que el turrón esté firme. Desmoldar y cortar en barras o porciones.

Conservación y consejos

  • El turrón se conserva en la heladera hasta una semana, en un recipiente hermético.
  • Para un corte prolijo, usa un cuchillo tibio.
  • Si lo quieres regalar, envuélvelo en papel manteca y aluminio para un toque especial.

Este turrón es una deliciosa opción para disfrutar en Navidad o regalar a los seres queridos. ¡Anímate a hacerlo en casa!

Más de
turrón cocina receta

Comentarios