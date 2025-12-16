Turrón de maní con chocolate: un clásico casero para las fiestas

El turrón de maní con chocolate es un dulce tradicional en las mesas navideñas, conocido por su sabor equilibrado y textura firme. Aunque fácilmente se puede encontrar en el mercado, hacer turrón casero es sencillo, económico y permite personalizarlo según los gustos. Además, al ser artesanal, es una excelente opción para quienes prefieren evitar conservantes.

Ingredientes (para 1 turrón mediano)

Noticias Relacionadas Lengua a la vinagreta: un clásico infaltable para la mesa navideña

200g de maní tostado (pelado y sin sal)

150g de chocolate para repostería (negro o semiamargo)

2 cucharadas de miel

1 cucharada de manteca

Opcional: una pizca de sal para realzar sabores

Paso a paso:

Procesar el maní: Tritura el maní en una procesadora o licuadora potente hasta obtener una pasta espesa, dejando algunos trozos si prefieres una textura más rústica.

Derretir el chocolate: Fundir el chocolate a baño María o en el microondas, revolviendo para evitar que se queme, hasta obtener una mezcla lisa.

Integrar los ingredientes: En un cuenco, mezcla la pasta de maní, el chocolate derretido, la miel y la manteca hasta lograr una preparación homogénea.

Moldear el turrón: Volcar la mezcla en un molde rectangular forrado con papel manteca y presionar para compactar.

Enfriar y servir: Llevar a la heladera durante al menos 2 horas, hasta que el turrón esté firme. Desmoldar y cortar en barras o porciones.

Conservación y consejos

El turrón se conserva en la heladera hasta una semana, en un recipiente hermético.

Para un corte prolijo, usa un cuchillo tibio.

Si lo quieres regalar, envuélvelo en papel manteca y aluminio para un toque especial.

Este turrón es una deliciosa opción para disfrutar en Navidad o regalar a los seres queridos. ¡Anímate a hacerlo en casa!