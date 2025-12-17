cocina

Matambre arrollado: la receta clásica para lucirse en las fiestas

Un clásico argentino ideal para las fiestas, con relleno sabroso y preparación sencilla.
miércoles, 17 de diciembre de 2025 · 19:38

El matambre arrollado es una de las preparaciones más emblemáticas de la gastronomía argentina. Presente en mesas familiares durante Navidad, Año Nuevo y grandes asados, este plato combina sabor, tradición y una presentación que siempre sorprende. Aunque suele asociarse a elaboraciones complejas, lo cierto es que con una buena organización y algunos pasos clave, se puede preparar fácilmente en casa y lograr un resultado delicioso.

En esta nota, te compartimos una receta clásica de matambre arrollado, con un relleno sabroso y una cocción que garantiza una carne tierna y jugosa.

Ingredientes

Para esta receta vas a necesitar:

  • 1 matambre de aproximadamente 1 kilo
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cebolla picada
  • 1 zanahoria rallada
  • 2 huevos duros picados
  • 100 gramos de aceitunas verdes picadas
  • 100 gramos de pimientos asados picados
  • 100 gramos de jamón cocido
  • 100 gramos de queso mozzarella
  • 1 manojo de perejil picado
  • Aceite

Preparación

El primer paso es limpiar bien el matambre. Retirá el exceso de grasa y los tejidos más duros para lograr una cocción pareja. Luego, lavalo con agua fría y secalo cuidadosamente con papel absorbente.

Colocá el matambre sobre una tabla y aplanalo suavemente con un martillo de cocina. Este paso es fundamental para que tenga un grosor uniforme y sea más fácil de enrollar sin romperse.

Salpimentá toda la superficie y distribuí el ajo picado de manera pareja. Sumá la cebolla y la zanahoria rallada, que aportarán sabor y humedad al relleno.

A continuación, incorporá los huevos duros, las aceitunas y los pimientos asados, asegurándote de repartirlos de forma homogénea. Estos ingredientes no solo realzan el sabor, sino que también le dan color y textura al arrollado.

Luego, cubrí el matambre con una capa de jamón cocido y agregá por encima el queso mozzarella. Este paso es clave para lograr un relleno cremoso y bien fundido.

Espolvoreá el perejil picado para aportar frescura y aroma. Una vez listo el relleno, enrollá el matambre con cuidado, presionando suavemente para que quede compacto. Atalo con hilo de cocina o sujetalo con palillos para evitar que se desarme durante la cocción.

En una sartén amplia, calentá un poco de aceite y sellá el matambre arrollado por todos sus lados hasta que esté bien dorado. Esto ayudará a sellar los jugos y potenciar el sabor. Luego, trasladalo a una fuente para horno y cocinalo a 180 °C durante aproximadamente una hora.

Al finalizar la cocción, retiralo del horno y dejalo reposar unos minutos antes de cortarlo en rodajas. Este paso permite que los jugos se redistribuyan y facilita el corte.

El matambre arrollado se puede servir caliente o frío, acompañado de ensaladas frescas, papas a la crema o puré. Es una opción versátil, rendidora y perfecta para lucirse en cualquier celebración.

matambre arrollado cocina receta

