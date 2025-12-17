Matambre arrollado: la receta clásica para lucirse en las fiestas

cocina
Matambre arrollado: la receta clásica para lucirse en las fiestasUn clásico argentino ideal para las fiestas, con relleno sabroso y preparación sencilla.
El matambre arrollado es una de las preparaciones más emblemáticas de la gastronomía argentina. Presente en mesas familiares durante Navidad, Año Nuevo y grandes asados, este plato combina sabor, tradición y una presentación que siempre sorprende. Aunque suele asociarse a elaboraciones complejas, lo cierto es que con una buena organización y algunos pasos clave, se puede preparar fácilmente en casa y lograr un resultado delicioso.
En esta nota, te compartimos una receta clásica de matambre arrollado, con un relleno sabroso y una cocción que garantiza una carne tierna y jugosa.
Ingredientes
Para esta receta vas a necesitar:
- 1 matambre de aproximadamente 1 kilo
- Sal y pimienta a gusto
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cebolla picada
- 1 zanahoria rallada
- 2 huevos duros picados
- 100 gramos de aceitunas verdes picadas
- 100 gramos de pimientos asados picados
- 100 gramos de jamón cocido
- 100 gramos de queso mozzarella
- 1 manojo de perejil picado
- Aceite
Preparación
El primer paso es limpiar bien el matambre. Retirá el exceso de grasa y los tejidos más duros para lograr una cocción pareja. Luego, lavalo con agua fría y secalo cuidadosamente con papel absorbente.
Colocá el matambre sobre una tabla y aplanalo suavemente con un martillo de cocina. Este paso es fundamental para que tenga un grosor uniforme y sea más fácil de enrollar sin romperse.
Salpimentá toda la superficie y distribuí el ajo picado de manera pareja. Sumá la cebolla y la zanahoria rallada, que aportarán sabor y humedad al relleno.
A continuación, incorporá los huevos duros, las aceitunas y los pimientos asados, asegurándote de repartirlos de forma homogénea. Estos ingredientes no solo realzan el sabor, sino que también le dan color y textura al arrollado.
Luego, cubrí el matambre con una capa de jamón cocido y agregá por encima el queso mozzarella. Este paso es clave para lograr un relleno cremoso y bien fundido.
Espolvoreá el perejil picado para aportar frescura y aroma. Una vez listo el relleno, enrollá el matambre con cuidado, presionando suavemente para que quede compacto. Atalo con hilo de cocina o sujetalo con palillos para evitar que se desarme durante la cocción.
En una sartén amplia, calentá un poco de aceite y sellá el matambre arrollado por todos sus lados hasta que esté bien dorado. Esto ayudará a sellar los jugos y potenciar el sabor. Luego, trasladalo a una fuente para horno y cocinalo a 180 °C durante aproximadamente una hora.
Al finalizar la cocción, retiralo del horno y dejalo reposar unos minutos antes de cortarlo en rodajas. Este paso permite que los jugos se redistribuyan y facilita el corte.
El matambre arrollado se puede servir caliente o frío, acompañado de ensaladas frescas, papas a la crema o puré. Es una opción versátil, rendidora y perfecta para lucirse en cualquier celebración.