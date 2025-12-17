Tarot del colibrí: agradecer y disfrutar de una buena nueva etapa

Carta 1) El mundo: cierre de ciclo. Nuevos comienzos positivos. Cambios. Viajes. Logros.

Carta 2) La emperatriz: empoderamiento. Fertilidad. Capacidad de nutrir y cuidar. Intuición. Poder de manifestación. Prosperidad

Carta 3) La luna: claroscuro. Confusión. Fantasías. Sueños. Subconsciente. Intuición. Miedos.

Mensaje final

Tres cartas, tres arcanos mayores. Una tirada poderosa! El tarot habla de una persona que se ha elevado espiritual, emocional y materialmente. Es alguien que ha sabido cerrar ciclos de su vida que tal vez ya no le aportaban nada más que confusión, ambivalencia, miedos y quizás falsas ilusiones o expectativas poco reales. Puede ser que la persona haya atravesado un ciclo de dudas y de miedos ocultos a los que no se quería enfrentar para sanar y así poder caminar con confianza y seguridad en sí misma. Esa etapa termina y comienza otra totalmente distinta donde el mundo se rinde a sus pies. La energía que tiene la persona en este momento, sea hombre o mujer, es la de la emperatriz y si algo caracteriza a esta figura es su poder de manifestación, la seguridad en sí misma, su intuición, la capacidad para hacer fértiles todas sus ideas y su extrema amorosidad para con los demás, por eso se hablaba antes de crecimiento y evolución. Llegarán éxitos, viajes, oportunidades y prosperidad. Que más se puede pedir!! Hay que agradecer y disfrutar de esta nueva etapa que la vida ofrece generosamente.