Cómo preparar berenjenas rellenas: una receta saludable y llena de sabor

Las berenjenas rellenas de carne son una de las recetas más completas para sumar verduras y proteínas a la dieta diaria sin resignar sabor. Ideales tanto para el almuerzo como para la cena, combinan ingredientes simples con una preparación casera que siempre resulta tentadora.

La berenjena es una de las verduras más versátiles de la cocina y protagonista de múltiples platos tradicionales. En esta versión, se rellena con carne picada, verduras y su propia pulpa, y se corona con salsa bechamel y queso gratinado, logrando un plato equilibrado, nutritivo y muy sabroso.

Noticias Relacionadas Mayonesa de ave: la receta tradicional con un toque de curry

Para obtener un mejor resultado, se recomienda elegir berenjenas pequeñas, ya que tienen menos semillas y un sabor más suave. El relleno, a base de carne, cebolla y pimiento, aporta textura y nutrientes, mientras que la bechamel le da la cremosidad final.

Cómo quitarle el sabor amargo a la berenjena

Según las recomendaciones de Paulina Cocina, es clave eliminar el amargor característico de la berenjena antes de cocinarla. El procedimiento es simple:

Cortar las berenjenas de la forma deseada (en este caso, a la mitad o en láminas) y espolvorearlas con sal. Dejarlas reposar durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, la berenjena “suda” un líquido oscuro: escurrirlo y enjuagar para retirar el exceso de sal. Secarlas bien con papel de cocina antes de utilizarlas.

Receta de berenjenas rellenas de carne y bechamel

Ingredientes

3 berenjenas

200 g de carne picada

1 cebolla

1 pimiento verde

4 cucharadas de salsa de tomate

6 cucharadas de salsa bechamel

Queso rallado

Sal y pimienta

Cómo preparar la salsa bechamel

Ingredientes

Harina común o integral

Leche

Sal

Nuez moscada (opcional)

Preparación

En una sartén a fuego medio, colocar la leche y condimentar con sal y nuez moscada. Agregar la harina de a poco, removiendo constantemente, hasta lograr una textura espesa y sin grumos. Ajustar la consistencia agregando más leche o harina según sea necesario.

Paso a paso de las berenjenas rellenas

Cortar las berenjenas por la mitad a lo largo y realizar un enrejado en la pulpa con un cuchillo. Agregar sal y un chorrito de aceite de oliva. Hornear a 180 °C durante 30 minutos, o cocinar en el microondas a máxima potencia por 15 minutos. Retirar del horno y extraer la pulpa con cuidado, dejando la piel intacta. En una sartén, rehogar la cebolla y el pimiento picados. Agregar la carne picada y cocinar hasta que esté dorada. Incorporar la pulpa de berenjena bien picada y la salsa de tomate. Mezclar y rectificar sal y pimienta. Rellenar las berenjenas con la preparación y colocarlas en una fuente para horno. Cubrir con salsa bechamel y espolvorear con queso rallado. Llevar al horno fuerte (200 °C) durante 2 o 3 minutos, en la parte superior, hasta que el queso se gratine.

Estas berenjenas rellenas se sirven como plato principal y son una excelente alternativa para quienes buscan recetas con verduras, completas y llenas de sabor, ideales para incorporar a la cocina diaria.