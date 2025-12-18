Estrella Federal: trucos y consejos para su crecimiento perfecto

La estrella federal adora los espacios luminosos, húmedos y es susceptible a espacios donde hay corriente de aire y cambios de temperatura abruptos. Por ese motivo hay que pensar bien dónde ubicarla antes de llevarla a tu casa.

Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima, aunque la mayoría de las personas la reconocen como la flor de pascua, pastora, o bien la estrella federal.

Noticias Relacionadas Por qué plantar lavanda en verano transforma tu jardín y tu bienestar

En Argentina, se la conoce con el nombre de “Estrella Federal”, debido a su color rojo que recuerda al emblemático color rojo punzó del Partido Federal (un grupo que luchaba para establecer el sistema federal en la República), y a que la disposición de sus pétalos puede recordar a la forma de una estrella.

Su atractivo más llamativo son las brácteas de van desde el tono más conocido: rojo; hasta una infinidad de colores como: rosas, blancas, amarillas y combinaciones de los mismos. Estas decoran la parte superior y puede llegar a medir unos 3,5 metros de altura plantada en tierra. Sus flores, pequeñas y tubulares, son rodeadas por las brácteas que su función principal no es la fotosíntesis, sino proteger la flor.

Se trata de una planta que puede ser plantada tanto en interiores como en exteriores.

La estrella federal adora los espacios luminosos, húmedos y es susceptible a espacios donde hay corriente de aire y cambios de temperatura abruptos. Por ese motivo hay que pensar bien dónde ubicarla antes de llevarla a tu casa.

Su nombre científico es Euphorbia pulcherrima, aunque la mayoría de las personas la reconocen como la flor de pascua, pastora, o bien la estrella federal. Por si quedara alguna duda, se trata de una planta bien nacional que puede ser plantada tanto en interiores como exteriores.

Esta planta puede estar en el exterior en un lugar de semisombra o en macetas para interiores. Y para hacerlo, en cualquier caso, deberías tener presente algunas recomendaciones.

Estrella federal: en interiores y exteriores

Puede vivir sin problemas en interiores o al aire libre, en cualquier caso, lo más importante es ofrecerle sustrato que la mantenga con la tierra enriquecida y el drenaje activo.

Entre los grandes atractivos que tiene esta planta se encuentra las brácteas, que son las hojas que se producen en las proximidades de las flores. Son fáciles de distinguir del resto, ya que sus hojas tienen distinta forma, tamaño o color.

En este caso, predominan los tonos rojos, pero también existen variedades en tonos rosas, amarillas, blancas y combinaciones de estos colores. Ellas decoran la parte superior y pueden llegar a medir unos 3,5 metros de altura plantada en tierra.

Estrella federal: cuidados básicos

Para lograr una buena floración y mantener con buena salud a sus llamativas hojas rojas es importante que sepas:

Es un tipo de planta que necesita entrar en reposo vegetativo luego de época de floración, momento en el cual requerirá estar en un lugar alejado de fuentes de calor. Son sus meses de merecido descanso.

Durante el período de floración, el riego debe ser abundante y regulado, teniendo presente que el agua haya sido efectivamente absorbida por la tierra, pero sin ahogarla.

Cuando la planta pierde sus flores se puede reducir el riego a una vez por semana. Hay que tener cuidado de no mojar las brácteas que rodean las flores amarillas porque pueden aparecer manchas y perder pigmentación.

En interiores, lo más recomendable a la hora del riego es colocar a la planta en un maceta sobre un plato con agua por aproximadamente 15 minutos dos veces por semana. Esta técnica es simple y mejora la humectación sin humedecerla de más.

La poda se realiza cuando observás que comienza a perder sus hojas y a sostener cada vez brácteas más débiles.