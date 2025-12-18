Horóscopo de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este jueves y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
Este jueves propone avanzar con mayor claridad y determinación. El clima astral acompaña las decisiones prácticas, los acuerdos y la resolución de temas pendientes antes del cierre de la semana. Es un buen día para ordenar, concretar y mirar hacia adelante con confianza. Así influyen los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: una actitud más flexible mejora la comunicación.
Trabajo: jornada favorable para cerrar asuntos importantes.
Salud: cuidá el cansancio acumulado.
Números de la suerte: 3, 14, 27
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: estabilidad y seguridad emocional.
Trabajo: tus esfuerzos empiezan a verse reflejados.
Salud: mantené rutinas que te den equilibrio.
Números de la suerte: 6, 12, 24
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: el diálogo sincero fortalece vínculos.
Trabajo: resolvés gestiones con rapidez.
Salud: evitá la sobrecarga mental.
Números de la suerte: 1, 17, 28
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: buscás contención y comprensión.
Trabajo: enfocarte te permitirá avanzar.
Salud: respetá tus tiempos de descanso.
Números de la suerte: 7, 11, 25
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: tu seguridad genera confianza en el otro.
Trabajo: reconocimiento por tu compromiso.
Salud: canalizá la energía con actividad física.
Números de la suerte: 4, 15, 29
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad emocional que trae alivio.
Trabajo: organización clave para cumplir objetivos.
Salud: evitá tensiones musculares.
Números de la suerte: 2, 10, 23
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: acuerdos y armonía en los vínculos.
Trabajo: buen día para negociar o cerrar tratos.
Salud: buscá equilibrio entre actividad y descanso.
Números de la suerte: 5, 18, 26
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones intensas bien expresadas.
Trabajo: tu intuición te guía con acierto.
Salud: liberá tensiones acumuladas.
Números de la suerte: 9, 16, 24
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: entusiasmo que renueva el vínculo.
Trabajo: ideas que empiezan a concretarse.
Salud: el movimiento te devuelve vitalidad.
Números de la suerte: 8, 19, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: confianza y estabilidad emocional.
Trabajo: avances firmes antes del cierre semanal.
Salud: no descuides el descanso.
Números de la suerte: 4, 13, 21
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: diálogo abierto y sincero.
Trabajo: buena jornada para tareas en grupo.
Salud: despejá la mente con actividades recreativas.
Números de la suerte: 6, 14, 28
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad que fortalece la conexión.
Trabajo: intuiciones acertadas para decisiones futuras.
Salud: buscá momentos de calma y descanso.
Números de la suerte: 7, 12, 25