Horóscopo de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

Este jueves propone avanzar con mayor claridad y determinación. El clima astral acompaña las decisiones prácticas, los acuerdos y la resolución de temas pendientes antes del cierre de la semana. Es un buen día para ordenar, concretar y mirar hacia adelante con confianza. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: una actitud más flexible mejora la comunicación.

Trabajo: jornada favorable para cerrar asuntos importantes.

Salud: cuidá el cansancio acumulado.

Números de la suerte: 3, 14, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: estabilidad y seguridad emocional.

Trabajo: tus esfuerzos empiezan a verse reflejados.

Salud: mantené rutinas que te den equilibrio.

Números de la suerte: 6, 12, 24

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: el diálogo sincero fortalece vínculos.

Trabajo: resolvés gestiones con rapidez.

Salud: evitá la sobrecarga mental.

Números de la suerte: 1, 17, 28

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: buscás contención y comprensión.

Trabajo: enfocarte te permitirá avanzar.

Salud: respetá tus tiempos de descanso.

Números de la suerte: 7, 11, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu seguridad genera confianza en el otro.

Trabajo: reconocimiento por tu compromiso.

Salud: canalizá la energía con actividad física.

Números de la suerte: 4, 15, 29

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional que trae alivio.

Trabajo: organización clave para cumplir objetivos.

Salud: evitá tensiones musculares.

Números de la suerte: 2, 10, 23

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: acuerdos y armonía en los vínculos.

Trabajo: buen día para negociar o cerrar tratos.

Salud: buscá equilibrio entre actividad y descanso.

Números de la suerte: 5, 18, 26

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas bien expresadas.

Trabajo: tu intuición te guía con acierto.

Salud: liberá tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 9, 16, 24

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: entusiasmo que renueva el vínculo.

Trabajo: ideas que empiezan a concretarse.

Salud: el movimiento te devuelve vitalidad.

Números de la suerte: 8, 19, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: confianza y estabilidad emocional.

Trabajo: avances firmes antes del cierre semanal.

Salud: no descuides el descanso.

Números de la suerte: 4, 13, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: diálogo abierto y sincero.

Trabajo: buena jornada para tareas en grupo.

Salud: despejá la mente con actividades recreativas.

Números de la suerte: 6, 14, 28

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad que fortalece la conexión.

Trabajo: intuiciones acertadas para decisiones futuras.

Salud: buscá momentos de calma y descanso.

Números de la suerte: 7, 12, 25