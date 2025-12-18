Mayonesa de ave: la receta tradicional con un toque de curry

La mayonesa de ave es uno de esos platos fríos que atraviesan generaciones en la cocina argentina. Protagonista indiscutida de las mesas de verano, los cumpleaños familiares y los bufés de fiestas, combina ingredientes simples con una preparación práctica que siempre rinde.

La base es conocida: pollo desmenuzado, verduras y mayonesa. Sin embargo, en esta versión, un toque de curry transforma la receta tradicional en una alternativa más aromática y elegante. Esta especia no solo aporta un atractivo color dorado, sino también un perfume suave que realza el sabor del pollo sin opacarlo.

Noticias Relacionadas Matambre arrollado: la receta clásica para lucirse en las fiestas

El secreto para que quede perfecta

Como todo plato frío, la clave está en la anticipación. Preparar la mayonesa de ave con algunas horas de descanso en la heladera permite que los sabores se integren mejor y el conjunto gane profundidad.

Otro punto importante es no excederse con la mayonesa: la idea es lograr una textura cremosa, pero liviana. En cuanto al curry, conviene incorporarlo de a poco e ir ajustando según el gusto personal, ya que su intensidad puede variar.

Receta de mayonesa de ave al curry

Ingredientes

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

2 zanahorias ralladas

1 papa mediana hervida y cortada en cubos

1 manzana verde pelada y picada

½ taza de arvejas cocidas

½ taza de mayonesa

1 cucharadita de curry en polvo (o a gusto)

Jugo de ½ limón

Sal y pimienta negra molida

Preparación

En un bol grande, mezclar el pollo desmenuzado con la zanahoria rallada, la papa en cubos, la manzana picada y las arvejas. En otro recipiente, combinar la mayonesa con el curry y el jugo de limón. Ajustar la intensidad del condimento según el paladar. Unir ambas preparaciones y mezclar con movimientos suaves hasta integrar bien todos los ingredientes. Condimentar con sal y pimienta a gusto. Llevar a la heladera por al menos una hora antes de servir, para que los sabores se asienten.

Al momento de presentar, se puede servir en una fuente amplia decorada con hojas de lechuga, rodajas de huevo duro o espolvorear apenas un poco más de curry por encima.

Un clásico de siempre, renovado con un detalle simple, ideal para sumar a la mesa de Navidad 2025 o a cualquier encuentro de verano.