Tarot del colibrí: llega un momento de reflexión y meditación

Carta 1) Cuatro de espadas: reposo. Descanso. Reflexión. Meditación. Oración.

Carta 2) Seis de bastos: éxitos. Triunfo. Reconocimiento social. Liderazgo

Carta 3) Diez de copas: hogar. Familia. Afectos sinceros. Alegría. Plenitud

Mensaje final

Las cartas hablan de una persona que se ha tomado un intervalo para reflexionar, meditar, orar. Alguien diría, que es el llamado descanso del guerrero. Ha dejado por un tiempo de ocupar su mente con preocupaciones y pensamientos cotidianos, para encontrar respuestas en su interior y en la fe, sobre situaciones que ha atravesado. Tal vez problemas de distinta índole e incluso una enfermedad. Esta persona ha estado en lucha contra algo o alguien y quiere un triunfo, quiere ganar esa batalla. Sabe que si lo logra muchos se alegrarán y festejarán con ella, fundamentalmente su familia que es lo más valioso que tiene. Esa es la meta, ganar, con su fuerza y con la ayuda de Dios para festejar y compartir su felicidad con sus seres más queridos. El tarot dice que logrará hacer realidad sus sueños si realiza las acciones que corresponden y sostiene la fe y la esperanza con fuerza y convicción.