Tarot del colibrí: es importante no bajar los brazos

Carta 1) Seis de espadas: irse. Dejar el pasado atrás. Emprender un nuevo camino hacia un lugar o situación que se piensa como mejor.

Carta 2) La torre: final. Destrucción. Derrumbe. Empezar desde cero.

Carta 3) As de espadas: nuevos comienzos. Claridad. Verdad. Racionalidad.

Mensaje final

El tarot habla de un final abrupto de alguna situación que ya era insostenible: un trabajo, un proyecto, una relación, etc. Todo lo que se había construido se derrumba por su propio peso y hay un nuevo comienzo. Toca empezar desde cero, dejar el pasado atrás y comenzar algo nuevo con mucha determinación y racionalidad. No es momento para priorizar emociones, hay que enfocarse en un análisis racional que permita planificar los pasos que se darán de ahora en adelante, pensar objetivos claros, medibles, alcanzables y tomar decisiones enérgicas basadas en la reflexión lógica. La vida se transforma y cambia todo el tiempo y a veces toca volver a empezar. Es importante no bajar los brazos y enfocarse en una nueva meta.

