Cómo cuidar suculentas: guía simple para que crezcan sanas todo el año

Las suculentas se han convertido en una de las plantas más populares en hogares y oficinas por una razón muy simple: son resistentes, fáciles de mantener y visualmente atractivas. Aunque muchas personas creen que “casi no necesitan cuidados”, lo cierto es que, si bien son mucho más tolerantes que otras especies, también tienen sus reglas y conocerlas puede marcar la diferencia entre una planta que prospera y otra que se marchita.

Un mito común: no, no son cactus

Aunque muchas pertenecen a familias relacionadas con los cactus, las suculentas no son cactus en sí mismas. Lo que sí comparten es su capacidad de almacenar agua en hojas, tallos o raíces, lo que les permite sobrevivir largos períodos sin riego. Sin embargo, esto no significa que no necesiten atención: el exceso de agua es su principal enemigo.

Dónde colocarlas: luz, pero sin exagerar

Las suculentas se adaptan bien tanto a interiores luminosos como a exteriores protegidos.

Luz ideal: indirecta, abundante, pero sin sol directo fuerte durante muchas horas.

Cómo detectar problemas:

Hojas rojizas, marrones o secas ? exceso de luz.

Hojas pálidas, estiradas o más separadas entre sí ? falta de luz.

Un truco útil es observar la forma: si la planta se “estira”, busca desesperadamente iluminarse.

El sustrato correcto: tan importante como la luz

A diferencia de otras plantas de interior, las suculentas necesitan un sustrato muy drenante.

Opciones recomendadas:

sustrato para cactus,

mezclas con arena gruesa,

combinaciones de tierra y piedras,

perlita o vermiculita para favorecer la aireación.

La regla es simple: el agua debe escurrir rápido, sin quedar retenida.

Riego: cuándo y cuánto darles agua

Regar suculentas puede ser engañoso: se ven resistentes, pero el error más común es “matarlas con amor”. El método infalible es regar a fondo y dejar secar completamente el sustrato antes de volver a hacerlo. Siempre verificá que el agua salga por el agujero de la maceta para evitar pudrición de raíces.

Frecuencia según la estación:

Verano: cada 4 a 8 días, dependiendo del calor y la ventilación.

Otoño: cada 8 a 10 días.

Invierno: alrededor de cada 20 días, pero solo si la temperatura permanece por encima de los 10°C. En frío intenso, entran en reposo y casi no beben.

Primavera: cada 10 a 12 días, porque es cuando reactivan su crecimiento.

Señales que indican exceso o falta de agua

Exceso: hojas blandas, transparentes, ennegrecidas o que se desprenden con facilidad.

Falta: hojas arrugadas o muy finas, pero sin pérdida de color.

Un consejo extra: la maceta también importa

Las macetas de barro o cerámica favorecen la evaporación y reducen el riesgo de humedad excesiva. Las de plástico retienen más agua, por lo que el riego debe ser aún más moderado.