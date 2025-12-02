Cómo hacer panettone casero para disfrutar en Navidad

cocina
Cómo hacer panettone casero para disfrutar en NavidadEl panettone combina frutas confitadas, pasas y una miga esponjosa que convierte cada bocado en una celebración familiar.
El Panettone, ese tradicional pan dulce italiano que ilumina las mesas navideñas, es mucho más que una receta: representa celebración, encuentro y el placer de compartir algo hecho en casa. Su miga esponjosa, su perfume a manteca y cítricos y la mezcla de frutas lo convierten en un favorito indiscutido de la temporada.
A continuación, te presentamos una receta completa, detallada y fácil de seguir, ideal para preparar tu propio Panettone artesanal y disfrutarlo con quienes más querés.
Ingredientes
- 4 tazas de harina de pan
- 1 taza de pasas
- 1/2 taza de cáscara de naranja confitada, picada
- 1/2 taza de cáscara de limón confitada, picada
- 1 taza de manteca a temperatura ambiente
- 1 taza de azúcar
- 4 huevos a temperatura ambiente
- 1 taza de leche tibia
- 1 sobre de levadura seca activa
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 cucharadita de sal
Paso a paso para un Panettone perfecto
1. Activar la levadura
En un recipiente pequeño, mezclá la levadura con una cucharadita de azúcar y sumale la leche tibia. Revolvé y dejá reposar unos 10 minutos, hasta que la mezcla esté espumosa. Esto asegurará una buena fermentación y una miga bien aireada.
2. Preparar la base de la masa
En un tazón grande, batí la manteca con el azúcar hasta lograr una textura suave y cremosa. Incorporá los huevos de a uno, mezclando bien después de cada adición para que la masa quede uniforme. Sumá la esencia de vainilla y la levadura ya activada.
3. Integrar los ingredientes secos
Tamizá la harina con la sal directamente sobre la mezcla húmeda. Este paso ayuda a evitar grumos y aporta una textura más fina. Una vez integrada la masa, agregá las pasas y las cáscaras confitadas de naranja y limón.
4. Amasar y realizar el primer levado
Llevá la masa a una superficie enharinada y amasá entre 10 y 15 minutos, hasta que esté lisa, suave y elástica. Formá un bollo y colocalo en un tazón previamente engrasado. Cubrilo con un paño húmedo y dejá levar en un lugar templado hasta que duplique su tamaño, aproximadamente 2 horas.
5. Dar forma y hornear
Precalentá el horno a 180 °C. Desgasificá la masa amasándola suavemente y pasala al molde de Panettone. Dejala descansar 30 minutos para un segundo levado.
Horneá entre 45 y 50 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y el pan suene hueco al golpearlo ligeramente con los nudillos.
6. Enfriar y disfrutar
Dejá enfriar por completo antes de cortar para conservar la estructura interna. El Panettone casero es ideal para acompañar con un café, un té especiado o un vino dulce.
Consejos extra para potenciar tu Panettone
Personalizalo: podés sumar almendras, nueces picadas, chips de chocolate o frutas deshidratadas.
Ingredientes a temperatura ambiente: fundamentales para lograr una masa más suave y uniforme.
No apures los levados: el tiempo de fermentación marca la diferencia en la textura final.
Aromas extra: una cucharadita de miel o ralladura de cítricos realza el sabor clásico.