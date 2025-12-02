Cocina práctica y casera

Empanadas saludables: masa liviana y relleno sin fritura

Una versión más liviana de las clásicas empanadas: masa suave, cocción al horno y un relleno sabroso sin fritura para disfrutar sin culpa.
Vida saludable
martes, 2 de diciembre de 2025 · 11:02

Las empanadas no tienen por qué ser pesadas. Con una masa simple y un relleno sin fritura podés lograr una versión más liviana, sabrosa y perfecta para cualquier día. Lo mejor: mantienen el sabor clásico, pero con menos grasa y una cocción más amable para el cuerpo.

A continuación, una receta fácil para preparar empanadas saludables en casa.

Ingredientes

Para la masa

  • 2 tazas de harina común
  • 3 cucharadas de aceite
  • ½ taza de agua tibia
  • 1 pizca de sal

Para el relleno (opción clásica y liviana)

  • 300 g de pollo cocido o carne magra picada
  • 1 cebolla picada
  • 1 morrón picado
  • 1 cucharada de queso untable o ricota
  • Sal, pimienta y condimentos a gusto

Preparación

1. Hacer la masa liviana

Mezclá la harina, la sal y el aceite.

Incorporá el agua tibia de a poco hasta formar un bollo suave.

Amasá unos minutos y dejá descansar 20 minutos.

Estirá y cortá los discos.

2. Preparar el relleno sin fritura

Salteá la cebolla y el morrón con apenas una cucharadita de aceite o caldo.

Agregá el pollo o la carne ya cocida.

Condimentá y sumá una cucharada de queso untable o ricota para dar cremosidad.

Dejá enfriar para rellenar sin que se abran.

3. Armado y cocción

Rellená los discos y cerralos con repulgue.

Llevá al horno fuerte 12–15 minutos.

También podés hacerlas en freidora de aire para un dorado más crocante.

Resultado

Empanadas livianas, con masa suave y un relleno sabroso sin una gota de fritura. Ideales para una comida más saludable sin renunciar al gusto.

