Empanadas saludables: masa liviana y relleno sin fritura

Empanadas saludables: masa liviana y relleno sin frituraUna versión más liviana de las clásicas empanadas: masa suave, cocción al horno y un relleno sabroso sin fritura para disfrutar sin culpa.
Las empanadas no tienen por qué ser pesadas. Con una masa simple y un relleno sin fritura podés lograr una versión más liviana, sabrosa y perfecta para cualquier día. Lo mejor: mantienen el sabor clásico, pero con menos grasa y una cocción más amable para el cuerpo.
A continuación, una receta fácil para preparar empanadas saludables en casa.
Ingredientes
Para la masa
- 2 tazas de harina común
- 3 cucharadas de aceite
- ½ taza de agua tibia
- 1 pizca de sal
Para el relleno (opción clásica y liviana)
- 300 g de pollo cocido o carne magra picada
- 1 cebolla picada
- 1 morrón picado
- 1 cucharada de queso untable o ricota
- Sal, pimienta y condimentos a gusto
Preparación
1. Hacer la masa liviana
Mezclá la harina, la sal y el aceite.
Incorporá el agua tibia de a poco hasta formar un bollo suave.
Amasá unos minutos y dejá descansar 20 minutos.
Estirá y cortá los discos.
2. Preparar el relleno sin fritura
Salteá la cebolla y el morrón con apenas una cucharadita de aceite o caldo.
Agregá el pollo o la carne ya cocida.
Condimentá y sumá una cucharada de queso untable o ricota para dar cremosidad.
Dejá enfriar para rellenar sin que se abran.
3. Armado y cocción
Rellená los discos y cerralos con repulgue.
Llevá al horno fuerte 12–15 minutos.
También podés hacerlas en freidora de aire para un dorado más crocante.
Resultado
Empanadas livianas, con masa suave y un relleno sabroso sin una gota de fritura. Ideales para una comida más saludable sin renunciar al gusto.