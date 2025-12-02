Final del Año de la Serpiente: las claves para cada signo chino

El Año de la Serpiente entra en su etapa final antes de dar paso al Año del Caballo 2026. Este cierre lunar se caracteriza por la revisión profunda, el orden y la claridad. Cada signo puede usar estas semanas para afinar decisiones, soltar cargas y ajustar lo que quedó desordenado.

Así podés aprovechar este tramo del ciclo según tu signo chino.

Rata

Momento ideal para limpiar decisiones dudosas.

Soltá compromisos que no vas a cumplir.

La Serpiente te pide precisión y menos dispersión.

Búfalo / Buey

Reorganizá tu rutina diaria.

Dormí mejor, ordená horarios y equilibrá el cuerpo.

Este cierre te fortalece para un año mucho más dinámico.

Tigre

Moderá impulsos.

La Serpiente te invita a observar antes de actuar.

Revisá proyectos pausados: uno puede reactivarse pronto.

Conejo / Liebre

Ordená vínculos y definí límites.

Soltá lo que te desgasta y fortalecé lo que te sostiene.

La energía final del ciclo aclara emociones.

Dragón

Bajá la intensidad.

El año fue exigente y ahora necesitás recuperar foco.

Hacé solo lo esencial para recargar energía.

Serpiente

Es tu propio cierre.

Elegí qué querés llevar al próximo ciclo y qué dejar atrás.

Lo que no decidas ahora quedará arrastrado hacia el Año del Caballo.

Caballo

Hacé espacio.

Tu año está por comenzar y pedirá velocidad.

Ordená dinero, agenda, prioridades y vínculos para evitar saturarte.

Cabra / Oveja

Revisá emociones con sinceridad.

La Serpiente muestra dónde hubo autoengaños.

Liberá tensiones acumuladas antes de febrero.

Mono

Organizá tus ideas.

Demasiadas opciones te dispersaron.

Elegí dos objetivos claros y descartá el resto.

Gallo

Ordená el ámbito laboral.

Cerrá tareas pendientes, enviá lo que falta y acomodá documentos.

La Serpiente favorece las estructuras bien organizadas.

Perro

Hacé una limpieza profunda: casa, hábitos, vínculos, tareas pendientes.

El próximo ciclo será más exigente; necesitás ligereza y claridad.

Cerdo / Chancho

Revisá gastos, rutinas y acumulación de desorden.

Las últimas semanas del ciclo ayudan a ordenar prioridades y simplificar tu vida.

Un cierre que marca el ritmo del próximo año

El final de la Serpiente no busca acelerar, sino depurar.

Cuanto más orden generes ahora, más clara será tu entrada al Año del Caballo, que traerá movimiento, decisiones rápidas y expansión.