Horóscopo de hoy, martes 2 de diciembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

Este martes trae una energía de avance y orden. Es un día ideal para concretar tareas, resolver temas que venían demorados y tomar decisiones prácticas. La mente se aclara y la comunicación fluye mejor, lo que favorece acuerdos y entendimientos. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: tu sinceridad fortalece la relación.

Trabajo: jornada productiva para resolver pendientes.

Salud: moderá la ansiedad con actividad física ligera.

Números de la suerte: 4, 12, 29

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: un gesto amable acerca posiciones.

Trabajo: tu constancia genera avances visibles.

Salud: procurá mantener rutinas que te ordenen.

Números de la suerte: 2, 15, 23

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: la comunicación mejora gracias a un diálogo esperado.

Trabajo: ideas creativas se transforman en soluciones.

Salud: evitá el exceso de estímulos.

Números de la suerte: 6, 14, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: necesitás más contención emocional; pedila sin miedo.

Trabajo: buen día para profundizar en una tarea importante.

Salud: buscá espacios de calma.

Números de la suerte: 5, 11, 26

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo atrae conversaciones interesantes.

Trabajo: una propuesta o información te motiva a avanzar.

Salud: movete más para liberar tensiones.

Números de la suerte: 3, 17, 30

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: las palabras claras evitan malos entendidos.

Trabajo: tu organización te facilita todo.

Salud: descansá mejor; el cuerpo lo pide.

Números de la suerte: 7, 12, 25

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: un acercamiento inesperado equilibra la relación.

Trabajo: finalizá tareas que arrastrabas de días anteriores.

Salud: buscá armonía en tu entorno.

Números de la suerte: 1, 13, 28

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: un diálogo profundo aclara emociones.

Trabajo: tu intuición te guía hacia decisiones acertadas.

Salud: conectá con actividades que te relajen.

Números de la suerte: 8, 19, 24

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: tu energía contagia entusiasmo en la pareja.

Trabajo: buen día para proponer ideas nuevas.

Salud: actividades al aire libre te favorecen.

Números de la suerte: 4, 15, 21

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la estabilidad emocional fortalece vínculos.

Trabajo: avanzás con firmeza en tus objetivos.

Salud: dormí mejor para sostener tu ritmo.

Números de la suerte: 3, 10, 26

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: la apertura emocional mejora la comunicación.

Trabajo: ideal para trabajar en equipo.

Salud: actividades creativas renuevan tu ánimo.

Números de la suerte: 6, 14, 22

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad atrae gestos de cariño.

Trabajo: intuición y claridad para tomar decisiones.

Salud: técnicas de relajación te harán muy bien hoy.

Números de la suerte: 7, 11, 25