¿Sabés por qué tu gato te sigue a todas partes?
Seguramente más de una vez te hayas extrañado de por qué tu gato te sigue a todas partes. Puede ser que te siga al baño, al salón, a la habitación o que pasee contigo por toda la casa. La cuestión es que esto tiene explicación. Te damos 3 razones por las que tu gato te sigue a todas partes.
Eres su lugar seguro
La típica frase de mi hogar es aquel donde estés tú, pues eso le ocurre a tu gato y es que para él, tú eres su lugar seguro. Es por eso que puede que te siga como seguiría a su madre ya que sabe que lo alimentas, lo cuidas, lo motivas y eso le hace sentir bien.
No es raro que tu gato te siga si lo piensas desde el punto de vista de que eres como una madre o padre para él y quiere estar contigo. Se siente protegido y con sus necesidades cubiertas cuando estás con él.
Se siente acompañado y le entretiene verte
Ten en cuenta que la vida de un gato está en tu hogar y eso puede tener entretenimiento limitado. Es por eso que puede aburrirse y decide que lo mejor para cubrir el tiempo en ese momento es estar contigo y ver qué haces, así de sencillo.
Si además eres de las personas que pasa mucho tiempo fuera de casa, con más razón tendrá ganas de verte y pasar tiempo contigo aunque sea para mirar cómo haces tus necesidades o para ver cómo cocinas. Es bueno que si notas que tu gato se aburre tenga juguetes disponibles o que pueda estar acompañado de alguna manera.
Necesita tu ayuda
No siempre los gatos te miran sin razón alguna y es que puede que necesite tu ayuda realmente. Si ves que está maullando mucho, que pone posturas extrañas como para disminuir el dolor de la zona o lo notas agresivo, es posible que le pase algo y lo mejor sea llevarlo al veterinario.
Si ves que un gato callejero te sigue también es señal de que quiere que le ayudes. Probablemente haya olido a otro gato en ti y sienta que puedes ayudarlo porque pueden formar parte de tu colonia. Por lo tanto, en cierta manera, te están pidiendo permiso para poder ser cuidados por ti. Los gatos que no tienen hogar sufren muchas calamidades en la calle y no tienen a nadie que vele por ellos así que fácilmente querrán que les ayudes si se sienten confiados contigo. Ayúdalos a toda costa si te cruzas con uno, por favor, te lo agradecerán eternamente.